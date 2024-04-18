Интересно, что компания решила выпустить старую версию карты RTX 4080, которая уже снята с производства

Малоизвестный производитель графических карт — компания Zephyr иногда производит ускорители, дизайн которых сильно отличается от стандартного. Последняя модель компании RTX 4080 оснащена универсальной системой жидкостного охлаждения и внешним 280-мм радиатором. Эта модель была разработана в сотрудничестве с компанией Valkyrie, специализирующейся на производстве систем охлаждения, ответственная в данном случае исключительно за неё.

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Новинка основана на графическом процессоре AD103 с 9728 ядрами CUDA и имеет 16 ГБ памяти стандарта GDDR6X. Zephyr оснастила эту карту тремя выходами DisplayPort и одним выходом HDMI, а питание подается через один разъем 12VHPWR, расположенный сбоку. Такое размещение разъема питания предназначено для улучшения укладки кабелей в корпусе компьютера.

Размеры карты составляют 276х119х52 мм, что делает ее чуть толще двух слотов. Эти габариты не включает радиатор и трубки, которые, несомненно, потребуют значительного пространства в корпусе, как показано ниже:

Ранее представленная как RTX 4080 SUPER, первая выпущенная модель на самом деле не является вариантом SUPER. По сообщениям китайских СМИ, эта модель только что поступила в продажу по цене 8099 юаней (приблизительно 1180 долларов), что довольно дорого. На самом деле модель SUPER должна быть дешевле, но Zephyr пока не развернула производство SUPER-версии данной карты. Это были всего лишь предположения китайских СМИ, которые оказались ошибочными.

Тем не менее учитывая слухи о том, что NVIDIA больше не производит графические карты RTX 4080 и концентрируется на варианте SUPER, время появления такой карты в продаже выглядит удивительно. Вполне вероятно, что карта выйдет в продажу ограниченным тиражом, не говоря уже о том, что эта модель не будет доступна во всем мире. Вопрос остается лишь в целесообразности выхода такой модели, так как обновленные карты RTX 4080 SUPER стоят даже дешевле, чем оригинальные RTX 4080.