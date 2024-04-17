В настоящее время по такой цене на Newegg и Amazon можно купить четыре модели RX 7700 XT

Это не первый раз, когда карта AMD Radeon RX 7700 XT продается по цене ниже 400 долларов, но впервые целых четыре модели стали доступны по этой цене. Недавнего снижения цены AMD до 419 долларов было недостаточно, и по крайней мере три партнера AMD подтвердили новую цену на серию RX 7700.

Radeon RX 7700 XT является моделью верхнего среднего класса с урезанным графическим процессором Navi 32, включающим 3456 потоковых процессоров. В отличие от старшей RX 7800 XT, которая поставляется с 16 ГБ памяти GDDR6 и имеет 256-битную шину, эта модель получила уменьшенные характеристики памяти до 12 ГБ и 192-битной шины. По сравнению с картами NVIDIA, модель AMD находится между моделями RTX 4070 (SUPER) и RTX 4060 Ti.

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В настоящее время существует четыре модели по цене 399,99 долларов и ниже, что на 20 долларов дешевле официальной рекомендованной розничной цены. Одна модель уже продается по цене 394,99 доллара, что является самой низкой ценой у крупнейшего розничного продавца в США. Кроме того, если покупаете через Newegg, то можно еще больше снизить цену, используя код ZIPGAME, который дает дополнительную скидку 12%.

Возможно в ближайшем будущем появятся аналогичные корректировки цен на другие модели. Официальная рекомендованная розничная цена на 7700 XT, вероятно, осталась в прошлом, учитывая, что доступность карт Radeon RX 6000 сокращается с каждым днем, а у AMD и NVIDIA новинок не предвидится, пока не выйдет следующее поколение. Всё, что остаётся компаниям для конкуренции – это снижать цену.