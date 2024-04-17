Для запуска игры на минимальных настройках понадобится процессор Core i3-7100 и видеокарта GTX 960

Сегодня были раскрыты полные минимальные и рекомендуемые требования к ПК версии Ghost of Tsushima, одной из самых ожидаемых игр на персональных компьютерах, изначально эксклюзивной для консоли Sony PlayStation. В Режиссерскую версию войдет полная версия игры, а также расширение Остров Ики.

Игра будет поддерживать кооперативный многопользовательский режим Legends и кросс-платформенные баталии на ПК, консолях PS4 и PS5. Он будет оснащен оверлеем PlayStation, который позволит геймерам добавлять друзей, собирать призы, изменять настройки игры и модифицировать профиль. Система трофеев будет такой же, как и трофеи для PS, но версия для ПК также будет содержать достижения, собранные в Steam и Epic Games Store, в зависимости от того, какой магазин выберет игрок.

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Этот оверлей будет доступен на ПК через внутриигровое меню или с помощью сочетания клавиш: Shift + F1. Геймерам потребуется войти в сеть PS Network, чтобы играть в режиме Legends.

Как уже было объявлено, игра выйдет 16 мая. Nixxes дает геймерам один месяц на проверку совместимости их систем с игрой, но требования игры невысокие, особенно для самого низкого профиля. Он включает процессор Core i3-7100 с видеокартой GTX 960 или RX 5500. Эти требования предназначены для игры в режиме 720p при 30 кадрах в секунду.

Для игры в разрешении 1080p и частоте 60 кадров в секунду игрокам потребуются системы как минимум с процессорами Core i5-8600 или Ryzen 5 3600 и графической картой уровня RTX 2060 или RX 5600XT. В максимальных характеристиках указаны карты RTX 4080 или RX 7900 XT, чего достаточно для комфортного гейминга в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Игра будет поддерживать сверхширокие мониторы с соотношением сторон 32:9 или систему из трех мониторов с соотношением сторон 48:9. Игры в высоком разрешении, скорее всего, потребуют использования технологий масштабирования: DLSS3, FSR3 и XeSS, которые поддерживаются в полном объеме.