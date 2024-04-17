Свидетельством данного события является появление устройства на платформе по сертификации FCC

На прошлой неделе компания Xiaomi наконец представила планшетный компьютер Redmi Pad Pro на своем домашнем рынке в поднебесной. Однако похоже, что поклонники продукции Redmi не будут разочарованы, так как вскоре может состояться глобальный запуск данного устройства. Планшетный компьютер компании теперь появился в крупной сертификационной платформе, что говорит о возможном скором выходе устройства на мировой рынок.

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В самом начале этой недели глобальная версия планшета Redmi Pad Pro засветилась в консоли Google Play и раскрыла основные характеристики устройства. Планшет появился под двумя номера моделей: 2405CRPFDL для Латинской Америки и 2405CRPFDG для остальных стран, а также с перечнем аппаратного обеспечения. Теперь планшет появился в базе данных FCC под номером модели 2405CRPFDL. Если судить по последнему сообщению, то Redmi Pad Pro выйдет в продажу с предустановленной оболочкой HyperOS первой версии на базе ОС Android 14.

Также можно ожидать, что международная версия получит аналогичные китайской версии технические характеристики. Напомню, что Redmi Pad Pro получил крупный 12,1-дюймовый дисплей разрешением 2,5K, максимальной яркостью 600 нит, а также частотой обновления 120 Гц. Работать всё это великолепие будет на однокристальной системе среднего уровня Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm, а компанию ему составят 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. За фотографические возможности планшета отвечают две камеры разрешением по 8 Мп каждая, одна спереди, а другая сзади.

Автономность устройства будет обеспечивать аккумуляторная батарея емкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Стоит отметить, что данный планшет в Китае также получит специальную версию Harry Potter Edition.