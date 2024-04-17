На данный момент обновление носит статус бета-версии и распространяется среди участников программы тестирования в Китае

После выпуска бета-обновления HyperOS на базе ОС Android 14для телефонов серии Mi 10 компания Xiaomi сделала то же самое для своих смартфонов Mi 11, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra в Китае. Все три устройства были выпущены в 2021 году. Однако, поскольку они были флагманами того года, то, вероятно, все еще находятся у многих пользователей.

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Стоит отметить, что последнее обновление HyperOS для серии Mi 11 предназначено для внутреннего тестирования официальной версии. Другими словами, это обновление является бета-версией под номером 1.0.2.0.UKACNXM. Учитывая, что это не полноценная стабильная версия, ее получат не все пользователи Mi 11. Скорее всего, она будет на первом этапе доступна только участникам программы бета-тестирования.

Также пока неизвестно, получат ли прошивку владельцы смартфонов Mi 11 за пределами Китая. Но если вы участвуете в программе бета-тестирования, стоит проверить своё устройство на предмет наличия обновления Android 14. Для этого необходимо зайти в меню «Настройки», перейти в «О программе», нажать «Обновление программного обеспечения», а затем «Проверить наличие обновлений».

При проверке наличия обновления и его установки необходимо убедиться в достаточном количестве свободного места на устройстве, так как в примечаниях к обновлению указано, что размер загрузочного файла составляет 5,3 ГБ.

Что касается изменений, внесенных в это бета-обновление Android, то оно приносит все основные особенности HyperOS. Кроме того, обновление направлено на максимизацию производительности оборудования. Xiaomi также обещает снизить энергопотребление, что должно привести к увеличению времени автономной работы.

Более того, последняя бета-версия Xiaomi HyperOS для серии Mi 11 включает HyperConnect. Это структура межсетевого взаимодействия, позволяющая совместимым устройствам соединяться в режиме реального времени. Прошивка также повышает безопасность, содержит обновленный пользовательский интерфейс и добавляет множество новых функций.

По сути, хотя это бета-версия, но она включает в себя практически все, что можно увидеть в телефонах Xiaomi под управлением стабильной версии HyperOS.