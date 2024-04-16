Появившиеся в сети новые тизеры раскрывают производительную систему охлаждения и обещают производительность в играх до 120 кадров в секунду

Бренд iQOO готовится в ближайшее время представить новую линейку смартфонов Z9 на своем внутреннем рынке в Китае. Сегодня был выпущен совершенно новый тизер, показывающий отличную игровую производительность и надежную систему охлаждения iQOO Z9 Turbo.

Выход нового смартфона iQOO Z9 Turbo в Китае должен состояться 24 апреля 2024 года. Ожидается, что помимо Z9 Turbo, iQOO представит также модели Z9 и Z9x. Стоит отметить, что iQOO Z9 уже был выпущен на индийском рынке. Кроме того, серия iQOO Z9 также недавно была замечена в крупной утечке, в которой были раскрыты такие ключевые детали, как процессоры, дисплей, камера и аккумулятор.

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Новый тизер показал, что и оригинальный iQOO Z9, и iQOO Z9 Turbo получили самую большую испарительную камеру среди смартфонов бренда. Такая система жидкостного охлаждения получила название 6K Canopy VC и способствует поддержанию необходимой температуры для стабильной работы устройств. Отличное охладение приводит и к великолепным результатам в играх. Компания обещает, что новый Z9 Turbo предложит игрокам до 120 кадров в секунду в популярной игре Honor of Kings.

Что касается технических характеристик, то за работу iQOO Z9 Turbo предположительно будет отвечать однокристальная система Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, компанию которому составит оперативная память стандарта LPDDR5X и быстрый накопитель UFS 4.0. Все представители линейки Z9 кроме Z9x получат большой аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Проводная быстрая зарядка для iQOO Z9x составляет 44 Вт.