Предполагается, что все смартфоны серии получат 5G модем Samsung Exynos 5400

Камила Войцеховска предоставила различные подробности о следующих флагманских смартфонах Pixel от Google. Напомню, до недавнего времени предполагалось, что Google будет следовать своей обычной стратегии выпуска двух флагманов в линейке Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Дополнением к ним станет преемник Pixel Fold, рендеры и фотографии которого появились в феврале.

Однако @OnLeaks впоследствии отказался от этого предположения, выпустив еще один набор изображений, показывающий третий смартфон Pixel. Источник добавил, что к Pixel 9 присоединятся Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Но и этого оказалось мало. Предположительно, к Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL присоединится четвертый смартфон серии Pixel 9, что еще больше запутывает ситуацию.

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В частности, Войцеховска утверждает, что Google переключилась разработки Pixel Fold 2 на Pixel 9 Pro Fold. Таким образом, по слухам, серия Pixel 9 выглядит следующим образом:

Хотя Войцеховска подчеркивает, что Pixel 9 Pro Fold, возможно, не является окончательным названием, это то название, что Google использует в данный момент в программном обеспечении, созданном для устройств Google 2024 года. Тот же источник сообщает, что эти устройства будут оснащены новым модемом, хотя и по-прежнему производимым подразделением Samsung Exynos. Как сообщается, Google остановился на Exynos Modem 5400, модеме 3GPP Release 17 5G, который будет работать вместе с чипсетом Tensor G4.

Теоретически модем Exynos 5400 должен обеспечить серию Pixel 9 возможностью спутниковой связи, хотя Samsung не упоминает об этом в своем пресс-релизе. В любом случае, инсайдер намекает, что этот модем также станет основой Pixel Tablet следующего поколения с возможностью подключения к сетям 5G под кодовым названием «clementine». На данный момент ожидается, что все смартфоны серии Pixel 9 появятся в продаже осенью 2024 года.