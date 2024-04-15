Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
Это особенно удивительно, учитывая мягко говоря не самую лучшую поддержку своих смартфонов компанией Xiaomi, тем более устройства 2020 года выпуска

реклама

 Как и было обещано, серия смартфонов Mi 10 скоро получит обновление Xiaomi HyperOS. Производитель смартфонов выпустил внутреннюю тестовую версию пользовательской оболочки Android для телефонов. Несмотря на то, что это обновление предназначено для Китая, компания объявила о глобальной доступности прошивки во втором квартале 2024 года.

 Что касается HyperOS для серии Xiaomi Mi 10, то размер пакета бета-обновления составляет 4,1 ГБ. Это говорит о том, что ПО смартфонов 2020 года подвергнутся полной переработке. В примечаниях к обновлению говорится то же самое.

реклама

 Хотя обновление Android 14 не является стабильной версией, в примечаниях упоминается большинство основных функций Xiaomi HyperOS. Целью проекта является максимизация возможностей смартфонов Mi 10 и обеспечение отличной аппаратной производительности».

 Как и HyperOS на последних флагманских телефонах Xiaomi, новейшее обновление для телефонов Mi 10 направлено на увеличение времени автономной работы. Благодаря системе рендеринга со сверхнизким энергопотреблением оболочка Android также обещает предложить более плавные анимационные эффекты. Она также делает упор на обеспечении отличной связи с улучшенной возможностью выбора сети.

 Еще одной из основных особенностей HyperOS является функция Xiaomi HyperConnect. Это структура взаимодействия между устройствами, которая позволит телефонам 2020 года поддерживать эффективное соединение с другими, более новыми устройствами.

 Другие моменты обновления, упомянутые в примечаниях к выпуску, включают повышенную безопасность, обновленный пользовательский интерфейс, новые функции и улучшенную обработку уведомлений. В целом, хотя обновление предназначено для телефонов 2020 года, оно, похоже, переносит практически все, что присуще современным телефонам Xiaomi с оболочкой Android. Более подробно с возможностями HyperOS можно ознакомиться на видео ниже.


#смартфоны #xiaomi #обновление #смартфоны xiaomi #android 14 #hyperos #обновление android #xiaomi mi 10 #mi 10 #обновление hyperos
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Представлены смартфоны Realme P1 и P1 Pro со сверхтонким дизайном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
36
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
3
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
4
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
1
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
11
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
6
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
4
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары
2
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
+
Иран произвёл масштабный запуск беспилотников и ракет по Израилю
12
Продавцы из Китая предлагают готовый ПК с Ryzen 7 8700F по цене одного процессора 8700G
2
Новый HD текстур-пак для Red Dead Redemption 2 обновляет огромное количество текстур
+
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
1
Tecno готовит к выходу Phantom V Fold 2 5G и Phantom V Flip 2 5G
+

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
107
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
8
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
5
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
55
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
6
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
37
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
136
Как спастись от летней жары — обзор способов
8

Сейчас обсуждают

Валерий Домбровский
21:59
Это деградация операционных систем и качества программ. Старый ХР на старом одноядерном компе со старым ХДД загружается и работает в несколько раз быстрее, чем новый четырёхядерник с ССД на Win10.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
nonses84
21:59
Синька в последнее время что-то сильно косячит, ну ладно видухи - это новое, они только начинают, но теперь процы нужно нерфить , а вот ещё и вайфай с блютузом глючит.
Intel продолжает устранять причины сбоев в драйверах Wi-Fi и Bluetooth
Ваха Рогашвилли
21:58
это шестиухая жопа с ушами, мой раб
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Dmitry Shibaev
21:58
Я смотрю на одном только overclockers релиз
Новая Battlefield расскажет о противостоянии НАТО и ЧВК
Станислав Чижов
21:58
Нафига они там солевые свинцовые? Диких потребителей, типа стартера, там же нет, в край щелочной нужен, для питания "обычных" автомобильных потребителей, рассчитанных на 12 вольт.
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
nonses84
21:54
Опять тротлящее говно?
Samsung собирается представить в мае 290-слойную память 3D NAND
nonses84
21:54
Продавщица в пятерочке , слегка сплакнула.
Зарплаты айтишников в РФ растут слишком медленно, ведь даже риелторы получают намного больше
nonses84
21:47
Худи они сопли жуют, либо победа , либо поражение. Если ввязался в драку , готовься к войне.
В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
Антон Аносов
21:46
Видение решения ситуации так называемым "теневым правительством" в корне отличается от того, что предлагает мировое сообщество. Какие-либо варианты примирения и поиска политического решения эта сторон...
О ситуации в Мьянме спустя три года после военного переворота
Дмитрий Солнце
21:44
🤣🤣🤣
Apple готовится выпустить iPad Pro с OLED-дисплеем и Apple Pencil 3 в начале мая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем