Это особенно удивительно, учитывая мягко говоря не самую лучшую поддержку своих смартфонов компанией Xiaomi, тем более устройства 2020 года выпуска

Как и было обещано, серия смартфонов Mi 10 скоро получит обновление Xiaomi HyperOS. Производитель смартфонов выпустил внутреннюю тестовую версию пользовательской оболочки Android для телефонов. Несмотря на то, что это обновление предназначено для Китая, компания объявила о глобальной доступности прошивки во втором квартале 2024 года.

Что касается HyperOS для серии Xiaomi Mi 10, то размер пакета бета-обновления составляет 4,1 ГБ. Это говорит о том, что ПО смартфонов 2020 года подвергнутся полной переработке. В примечаниях к обновлению говорится то же самое.

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Хотя обновление Android 14 не является стабильной версией, в примечаниях упоминается большинство основных функций Xiaomi HyperOS. Целью проекта является максимизация возможностей смартфонов Mi 10 и обеспечение отличной аппаратной производительности».

Как и HyperOS на последних флагманских телефонах Xiaomi, новейшее обновление для телефонов Mi 10 направлено на увеличение времени автономной работы. Благодаря системе рендеринга со сверхнизким энергопотреблением оболочка Android также обещает предложить более плавные анимационные эффекты. Она также делает упор на обеспечении отличной связи с улучшенной возможностью выбора сети.

Еще одной из основных особенностей HyperOS является функция Xiaomi HyperConnect. Это структура взаимодействия между устройствами, которая позволит телефонам 2020 года поддерживать эффективное соединение с другими, более новыми устройствами.

Другие моменты обновления, упомянутые в примечаниях к выпуску, включают повышенную безопасность, обновленный пользовательский интерфейс, новые функции и улучшенную обработку уведомлений. В целом, хотя обновление предназначено для телефонов 2020 года, оно, похоже, переносит практически все, что присуще современным телефонам Xiaomi с оболочкой Android. Более подробно с возможностями HyperOS можно ознакомиться на видео ниже.



