Кроме видеокарты gigabyte в данной серии также выпустила материнскую плату Z790 XTREME ICE

В первый день апреля вьетнамское представительство компании Gigabyte раскрыло подробности о предстоящем выпуске продуктов, включающих высокопроизводительную материнскую плату Z790 и графическую карту RTX 4080 SUPER. Несмотря на дату, это действительно была не шутка, и сегодня новые продукты официально выпущены.

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Компания выпустила видеокарту AORUS RTX 4080 SUPER XTREME ICE с объемом памяти 16 ГБ с тактовой частотой в режиме разгона до 2700 МГц. Такая частота является самой высокой среди всех известных моделей RTX 4080 SUPER. Новинка имеет четырехслотовый дизайн с размерами 35,7×16,6×7,5 см, что делает ее одной из самых больших карт на рынке.

Кулер оснащен тремя 110-миллиметровыми вентиляторами в форме акульих плавников. Под кулером находится испарительная камера с системой из двенадцати тепловых трубок, которая без проблем обеспечит необходимое рассеивание тепла, выделяемого графическим процессором премиум-класса, особенно при работе на максимальной нагрузке.

На карте имеется эксклюзивная табличка ограниченного выпуска, которая на 99% состоит из золота. Gigabyte не сообщает, сколько точно карт будет произведено, но, по утечкам, будет выпущено только 500 штук. Кроме золота видеокарта на боковой стороне также имеет отделку из кристаллизованного титана. Пользователи также понравится наличие на карте цветного ЖК-дисплея. Он может отображать информацию о графическом процессоре, текст, изображения и GIF-файлы.

Кроме того, Gigabyte выпускает материнскую плату Z790 AORUS XTREME ICE для процессоров Intel. Компания утверждает, что такой дизайн позволит флагманскому процессору Core i9-14900KS потенциально разогнаться до 6,3 ГГц. Материнская плата также поддерживает профили XMP, что позволяет получить скорость памяти до DDR5-8266.

Gigabyte на данный момент не раскрыла никакой информации о ценах. Однако подтверждено, что видеокарта и материнская плата входят в серию материнских плат и видеокарт XTREME Prestige Limited Edition. Компания предлагает пользователям посетить веб-сайт для получения дополнительной информации о вариантах покупки.