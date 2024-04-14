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Бренд POCO готовит к выходу свой первый планшет POCO Pad
Предполагается, что новинка от POCO будет представлять собой переименованный для глобального рынка Redmi Pad Pro

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 Поклонники продукции Poco с нетерпением ждут появления серии смартфонов Poco F6. По слухам, Poco F6 и F6 Pro дебютируют на различных рынках в мае. Еще одним важным анонсом бренда является первый в истории планшет. Недавно он под номером модели 2405CPCFBG был одобрен европейской сертификационной платформой. Недавнее сообщение в социальных сетях от инсайдера Кацпера Скшипека показывает, что планшет может называться Poco Pad, когда он появится на рынке.

 Redmi недавно выпустила в Китае планшет Redmi Pad Pro вместе с телефоном Redmi Turbo 3. Pad Pro, оснащенный процессором Snapdragon 7s Gen 2, является самым мощным планшетом под брендом Redmi.

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 Согласно сообщению Скшипека, Redmi Pad Pro с номером модели 2405CRPFDG и кодовым названием «dizi» будет выпущен на мировом рынке. Как и китайский вариант, глобальная версия планшета будет поддерживать только подключение по Wi-Fi, то есть не будет обеспечивать поддержки сотовой связи.

 Также инсайдер сообщил, что планшет Poco с номером модели 2405CPCFBG дебютирует на мировом рынке под названием Poco Pad. Poco Pad, который может стать переименованным Redmi Pad Pro, будет иметь те же характеристики. Ожидается, что планшет будет оснащен 12,1-дюймовым IPS экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Планшет на базе Snapdragon 7s Gen 2 может иметь до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. На передней панели у него должна быть 8-мегапиксельная камера, а на задней панели также может быть 8-мегапиксельная камера. Планшет должен работать на базе ОС Android 14 из коробки, аудиоразъем 3,5 мм и четыре динамика.

 Стоит отметить, что Redmi Pad Pro появился в консоли Google Play, что указывает на близость его глобального релиза. В другом сообщении утверждается, что версия 5G для Redmi Pad Pro с кодовым названием 24074RPD2G (глобальный) / 24074RPD2I (индийский) / 24074RPD2C (Китай) и кодовым названием «ruan» также находится в разработке. Он будет иметь те же характеристики, что и версия с Wi-Fi, но также будет предлагать подключение к сетям 5G.

#планшет #планшеты #poco #redmi pad pro #планшеты xiaomi #poco pad
Источник: gizmochina.com
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Планшет POCO Pad вскоре появится на горизонте
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