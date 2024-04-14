Пользователи, использующие последнюю сборку Microsoft Windows 11 Insider, сообщают, что операционная система теперь автоматически открывает Copilot при запуске

Microsoft Copilot, инструмент генеративного искусственного интеллекта, является встроенной функцией Windows 11. Но, похоже, не многие пользователи знают о нем, поэтому компания хочет, чтобы помощник приветствовал их каждый раз при загрузке системы. А если серьезно, то это очень странный ход, который наверняка понравится многим людям.

Хорошая новость заключается в том, что функция автоматического запуска Copilot в Windows 11, похоже, находится на этапе тестирования и еще не попала в стабильные версии. Как сообщается, впервые она была протестирована несколько недель назад в предварительной сборке 23615. Теперь Microsoft снова включила эту функцию в Insider Build 26100, и она доступна как на каналах Dev, так и на Canary.

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Увидев отчеты пользователей, Брэндон ЛеБлан, старший менеджер программы Windows Insider Program, подтвердил, что эта функция была временно отключена после выхода сборки 23615. Но теперь Microsoft решила расширить развертывание и ввести автоматический запуск ИИ-помощника в обоих каналах.

Однако не все пользователи, использующие последнюю сборку Windows Insider, видят всплывающее окно Copilot после каждого запуска Windows 11. Как отмечает Microsoft, автозапуск не будет работать на мониторах размером менее 27 дюймов и шириной менее 1920 пикселей. Кроме того, искусственный интеллект появится на главном экране только в том случае, если у пользователя установлено несколько мониторов.

Однако можно отключить автоматический запуск Copilot, для чего нужно перейти в «Настройки», затем «Персонализация» и нажать «Copilot». Также можно отключить его из диспетчера задач Windows через раздел «Запуск приложений».