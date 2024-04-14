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Материнские платы MSI получают поддержку процессоров Ryzen 9000
Компания MSI подтверждает, что новый выпуск AGESA добавляет поддержку процессоров следующего поколения AMD Ryzen 9000.

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 Последняя версия AGESA ComboFi 1.1.7.0 действительно предназначена для процессоров AMD Ryzen следующего поколения, теперь официально известных как серия Ryzen 9000.

Компания MSI выпустила новую прошивку для своей материнской платы MPG B650 Carbon WiFi, но в отличие от ASUS, которая упомянула только другие изменения, MSI подтвердила, что она также предназначена для новой серии процессоров AMD.

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 Хотя MSI не подтверждает название серии, другие утечки показали, что грядущие процессоры AMD на архитектуре Zen5 действительно пропустят серию Ryzen 8000. Скорее всего, она останется эксклюзивной для процессоров Hawk Point, а чипы Zen5 вместо этого будут использовать название Ryzen 9000.

 Согласно собственной схеме наименования AMD, серия мобильных устройств с номером 9000 должна появиться в 2025 году, однако компания не делала подобных заявлений в отношении серии настольных компьютеров. Принято считать, что AMD выпустит серию настольных процессоров уже в этом году, после анонса на выставке Computex 2024 в июне. Ровно два года назад компания представила таким образом свою серию Zen4, позже выпущенную как Ryzen 7000.

 Эта новость также подтверждает, что процессоры AMD следующего поколения будут поддерживаться существующими материнскими платами AM5, но это не должно вызывать удивления, учитывая намерение AMD поддерживать этот сокет как минимум до 2025 года, как было заявлено ранее.

#amd #процессоры #msi #процессоры amd #ryzen 9000
Источник: videocardz.com
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MSI негласно добавила поддержку Ryzen 9000 в BIOS для AM5
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