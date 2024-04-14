По крайней мере это касается моделей с 20 и 24 ядрами

Недавняя утечка подтвердила существование двух конфигураций процессоров Intel Core Ultra 200, более известных как Arrow Lake. Упомянутая платформа, включающая Meteor Lake-S и память UDIMM, действительно является платформой для настольных ПК следующего поколения.

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Утечка показала как минимум две разные модели: одну с 24 ядрами, а другую с 20 ядрами. Интересно, что ни одна из этих моделей не поддерживает гиперпоточность. Новая утечка повторяет аналогичную утечку, произошедшую в феврале этого года, когда также были представлены модели с 24 ядрами. Обе утечки также свидетельствуют об отсутствии поддержки инструкций AVX-512.

Оба процессора в настоящее время работают в довольно узком и низком диапазоне частот от 2,3 до 3,0 ГГц, который обычно свойственен ранним инженерным образцам. У новых процессоров пока нет своих розничных названий, и платформа. Эти образцы могут и скорее всего будут отличаться по скорости и возможностям от серийных и более поздних розничных моделей. Однако что не изменится, так это количество ядер, поскольку, как сообщается, серия клиентских процессоров следующего поколения будет иметь то же количество ядер, что и Raptor Lake: 8 производительных и 16 энергоэффективных. Новым является наличие LP-ядра в составе чипсета.

Intel еще не объявила точную дату запуска новой платформы. Однако недавно компания представила свой новый разъем LGA-1851, который будет работать с процессорами Core Meteor Lake-PS, предназначенными для встраиваемых систем. Стоит отметить, что этот же разъем также будет использоваться в серии Core Ultra 200 и в будущих версиях, в том числе для потребителей.

Хотя это официально не подтверждено, но слухи предполагают, что линейка настольных процессоров Arrow Lake может включать в себя графическую архитектуру Xe-LPG, основанную на Alchemist. Также предполагается, что мобильный вариант (серия H) может иметь обновленную версию графики, известную как Xe-LPG+. Однако появившаяся информация не содержит никаких подробностей об архитектуре графического процессора.