Однако стоит помнить, что для их работы потребуется приобретать дискретную видеокарту

AMD недавно выпустила линейку процессоров Ryzen 8000F, построенную на базе Hawk Point. В отличие от уже выпущенных моделей Ryzen 8000G, в этих процессорах отсутствует встроенная графическая часть, что требует использования дискретного графического ускорителя для работы системы. Удивительно, но некоторые китайские производители продают эти системы без графического процессора, предоставляя пользователям возможность приобретать их самостоятельно по своим предпочтениям.

Этот шаг позволяет геймерам получать практически готовые системы по цене, эквивалентной стоимости одного APU Ryzen 7 8700G со встроенным графическим процессором. Производители ПК четко заявляют, что для работы их систем требуется отдельный графический процессор. Для пользователей, уже владеющих графической картой или желающих перейти на новейшую архитектуру Zen4 с поддержкой DDR5 по низкой цене, это представляет собой отличный вариант за небольшие деньги.

реклама

Системы начального уровня с процессором Ryzen 7 8700F обычно включают материнскую плату AMD B650M, 16 ГБ памяти DDR5-6000 и 512 ГБ на накопителе. Потенциальным покупателям следует внимательно изучить характеристики материнской платы и, что более важно, проверить мощность блока питания, поскольку по крайней мере одна из этих систем поставляется с блоком питания мощностью всего 400 Вт.

Чтобы дать некоторое представление о ценах, ниже представлен список самых дешевых систем с процессором Ryzen 7 8700F:

Ryzen 7 8700F является 8-ядерным процессором на архитектуре Zen4, характеристики которого очень похожи на характеристики Ryzen 7 8700G.

Хотя процессор имеет тактовую частоту на 100 МГц меньше и не имеет встроенной поддержки графики, он кажется значительно более экономичным по сравнению с Ryzen 7 8700G. Это показано на скриншоте ниже из официального магазина AMD на JD, где цена Ryzen 7 8700G составляет 2499 юаней.

Для геймеров, которым нужен уже установленный дискретный графический ускоритель, есть варианты, в том числе с RX 6650 XT по цене 4049 юаней, RX 6750 GRE 10 ГБ по цене 4299 и даже RX 7700 XT по цене 5299–5999 юаней, а также модели с картами RTX 40.