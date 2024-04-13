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goldas
Владельцы GeForce RTX 4090 в Китае столкнулись с проблемами при гарантийном ремонте видеокарт
Китайские игроки не могут получить другую видеокарту вместо вышедшей из строя, и могут рассчитывать только на возврат денег за покупку

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 Поскольку США ввели запрет на экспорт высокопроизводительных чипов, в том числе игровой модели RTX 4090, это вызвало проблемы у пользователей в пострадавших странах, которым требуется срочный ремонт своих карт.

 Многие производители видеокарт, преимущественно базирующиеся на Тайване, также имеют там свои сервисные центры. Отправка карты для ремонта на Тайвань не приводит к отправке клиенту другой видеокарты в качестве замены неисправной, поскольку тайваньские бренды не могут экспортировать отремонтированный товар в Китай из-за возможных штрафов со стороны США. В результате тайваньские производители предлагают лишь полный возврат средств за покупку RTX 4090.

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 Каждый случай с RTX 4090 индивидуален, некоторые карты требуют менее сложного ремонта, такого как замена вентилятора или разъема питания, которые можно выполнить на месте в Китае, не отправляя продукт обратно туда, где он был изготовлен. Однако ремонт, связанный с заменой графического процессора или памяти, если в местных ремонтных центрах нет запаса графических процессоров AD102-300, может оказаться невозможным.

 "Недавно пользователь, у которого была неисправная карта GeForce RTX 4090, отправил ее на ремонт. Дистрибьютор предложил пользователю полный возврат средств, но пользователь задался вопросом, почему карты RTX 4090 все еще есть на складе у розничных продавцов и почему они не могут просто обменять карту. Дистрибьютор ответил, что имеющиеся на складе у розничных продавцов экземпляры RTX 4090 уже принадлежат им, и в настоящее время новых поставок карт RTX 4090 в Гонконг не будет. После нескольких дней переговоров пользователь в конечном итоге принял предложение дистрибьютора о полном возврате средств, а также дистрибьютор предоставил пользователю дополнительную скидку на GeForce RTX 4090D", - сообщает HKEPC.

 Указанные проблемы не затрагивают видеокарты RTX 4090D, импорт и экспорт которых разрешен по всему миру. Основная проблема сейчас связана с самим графическим процессором, а не со всей видеокартой. К сожалению, похоже, что местные ремонтные центры не успели вовремя получить достаточное количество графических процессоров AD102-300.

 Таким образом игроки в пострадавших странах оказываются в затруднительном положении. Хотя полный возврат средств не является идеальным решением, он открывает возможность приобрести RTX 4090D или даже сэкономить деньги, выбрав вместо этого модель RTX 4080 SUPER. Несмотря на то, что цена RTX 4090 остается относительно высокой даже через 1,5 года после ее дебюта, она, вероятно, упадет или, по крайней мере, сравняется с официальной рекомендованной розничной ценой в преддверии ожидаемого выпуска видеокарт следующего поколения: RTX 5090 и 5080 в конце года.

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Источник: videocardz.com
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