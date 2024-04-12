Кроме того, вскоре ожидается очередное обновление с функцией декодирования AV1

По словам портала Phoronix, в RADV, драйвер Vulkan с открытым исходным кодом, созданным для графических процессоров Radeon, добавлена поддержка кодирования видео через Vulkan Video API. Драйвер теперь поддерживает кодирование видео H.264 и H.265.

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Организация Khronos Group, курирующая спецификации Vulkan, ранее в этом году сообщила, что его часть, отвечающая за графическую составляющую API позволит декодировать видео AV1 наряду с кодированием видео H.264 и H.265. Это недавнее дополнение к драйверу RADV было объединено с Mesa.

Согласно сообщению, объясняющему объединение, чтобы использовать недавно реализованную функцию кодирования видео, пользователям необходимо собрать драйвер Mesa с «-Dvideo_codecs=h264enc, h265enc», а затем выполнить RADV с помощью команды «RADV_PERFTEST=video_encode».

Драйверы Mesa RADV уже обеспечили поддержку декодирования H.265. Очередное обновление расширяет возможности кодирования видео, специально разработанного для графических процессоров Radeon. Кроме того, в этом квартале ожидается также появление функции декодирования AV1.