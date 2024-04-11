Это вполен закономерный шаг, призванный избавиться от наименее востребованных моделей и освобождения производственных мощностей и складских помещений для более современных моделей

Для Intel настал очередной период, когда компания начала вносить первые изменения в линейку своих потребительских процессоров. Представленный в прошлом месяце флагманский процессор Core i9-14900KS завершил формирование полной линейки моделей Core 14-го поколения, предоставляя уходящей платформе LGA-1700 больше возможностей, чем когда-либо. Розничные продавцы, все еще реализующие процессоры Intel предыдущих двух поколений для сокета LGA-1700 должны почувствовать облегчение, могут почувствовать облегчение, узнав, что компания прекратит выпуск некоторых моделей этих процессоров, включая коробочные версии.

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Учитывая широкий ассортимент кулеров для ЦП на вторичном рынке, а также предложения в магазинах, покупатели продукции Intel редко используют в системах воздушные кулеры, прилагаемые в коробочных упаковках процессоров. Кроме того, процессоры серии K обычно не имеют в комплекте стандартные кулеры из-за их более высокого TDP, достигающего значения 125 Вт. Именно по этой причине очень многие покупатели предпочитают покупать процессоры без коробок в так называемой OEM-комплектации или вообще с голых лотков, которые в прочем на просторах нашей Родины мало кто видел. Перечисленные способы упаковки зачастую дешевле и их легко приобрести у крупных ритейлеров, которые также используют их для комплектации своих готовых систем.

Похоже, что Intel решила отказаться от производства процессоров Raptor Lake первого поколения в боксовой упаковке. Компания официально заявила, что эти модели вступают в фазу прекращения производства с 21 марта. Intel будет принимать заказы на эти процессоры до 24 мая, тогда как последние отгрузки заказчикам запланированы на 28 июня. Однако не стоит ожидать мгновенного исчезновения коробочных версий процессоров из продажи. Они останутся вполне доступными в течение последующих нескольких месяцев, а, возможно, даже лет, прежде чем запасы будут полностью распроданы. Например, даже сейчас на полках магазинов можно без проблем найти коробочные версии процессоров Intel Core 12-го поколения.

В настоящее время всё внимание компании Intel сосредоточено на серии процессоров Core 14-го поколения, однако и их век будет не долгим, так как уже совсем скоро будут выпущены процессоры для совершенно новой платформы LGA-1851. Новые процессоры серии Core Ultra 200 под кодовым названием Arrow Lake придут на замену существующим моделям.