По данным тестовой платформы смартфон получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и 12 ГБ ОЗУ

Компания Motorola готовится в ближайшее время представить новый смартфон из своей линейки Edge 50. Ожидается, что это устройство будет моделью премиум-класса и получит название Edge 50 Ultra. Но еще до официального анонса смартфон появился на платформе GeekBench, раскрывая некоторые из своих впечатляющих характеристик.

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Если верить базе данных GeekBench грядущая новинка оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Эта однокристальная система также имеет в своем составе графический ускоритель Adreno 735. Благодаря таким характеристикам телефону удалось набрать 1947 баллов в одноядерном тесте и 5149 баллов в многоядерном тесте.

Популярная платформа для тестирования производительности также указывает, что Motorola Edge 50 Ultra работает под управлением ОС Android 14 из коробки. Ранее в этом месяце дизайн Edge 50 Ultra уже был продемонстрирован в видеоролике, показывающим дисплей с изогнутыми краями. Судя по тому, что известно об устройстве на данный момент, ожидается, что Edge 50 Ultra станет переименованной версией Moto X50 Ultra, который скоро будет выпущен в Китае. Официально подтверждено, что последний оснащен аналогичным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

Напомню, что Moto X50 Ultra, как ожидается, будет оснащен стандартным по современным меркам 6,7-дюймовым дисплеем pOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. На задней панели устройства расположена тройная камера с разрешением основного датчика 50 Мп. За автономность смартфона может отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.