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goldas
APU AMD будут использовать архитектуру RDNA3+ как минимум до 2027 года
Таким образом, ещё не вышедшая графика уже планируется использоваться как минимум в течение трех лет

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 Появилась информация, что AMD сохранит свою графическую архитектуру RDNA3.5 (RDNA3+) как минимум до 2027 года. Об этом утверждает известный инсайдер под ником Golden Pig Upgrade. Интересно, что этот слух появился еще до того, как будет выпущен какой-либо продукт на базе архитектуры RDNA3+, но ожидается, что это произойдет в текущем году.

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 AMD не подтвердила, какие изменения обеспечивает RDNA3+ по сравнению с RDNA3. Однако AMD не стала бы просто менять название, если бы вообще не было никаких улучшений. Поговаривают, что все новые гибридные процессоры на базе архитектуры Zen5 получат графику RDNA3.5 (Strix Point, Strix Halo и Kraken). Единственным исключением являются чипы Fire Range, которые больше похожи на традиционные процессоры, чем на APU на основе настольной версии Granite Ridge. 

 Кроме того, уже ходят слухи об архитектурах RDNA4 и RDNA5. Ожидается, что первая окажется в центре внимания профильных СМИ, возможно, к концу этого года, когда AMD выпустит свои первые дискретные графические процессоры на основе этой архитектуры. Есть предположения, что на этот раз Navi4 не будет нацелена на рынок высокого класса, а вместо этого сосредоточится на сегментах среднего и высокого класса в серии Radeon RX 8000.

 Между тем, Navi5 (RDNA5) упоминается в раскрытых конфиденциальных документах Microsoft. Сообщается, что компания ведет переговоры с AMD, которая может предоставить свою графическую архитектуру Navi5 для специального чипа следующего поколения, планируемого для будущей игровой консоли.

 Недавно появились слухи об APU следующего поколения под кодовым названием Sound Wave, которые потенциально могут включать в себя архитектуру Zen6 для ядер ЦП. Однако пока нет подтверждения относительно их графической составляющей. Судя по прошлым выпускам, AMD, скорее всего, обновит её в какой-то момент в будущих APU серии Ryzen 10000. Стоит отметить, что компания довольно неохотно отказывается от использования графики предыдущих поколений в своих гибридных процессорах. Даже сегодня покупатели могут без проблем найти на рынке APU даже на базе графики Vega.

#процессоры #apu #процессоры amd #apu amd #rdna 3.5 #гибридные процессоры #rdna3+
Источник: videocardz.com
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AMD может использовать архитектуру RDNA 3+ для интегрированной графики как минимум до 2027 года
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