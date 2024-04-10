Сокет LGA-1851 появится на материнских платах с поддержкой новейшей серии процессоров Core Ultra 200

На мероприятии Embedded World 2024 Intel вместе со своими партнерами представила новейший разъем LGA-1851. Это объявление было сделано вместе с анонсом новых процессоров Meteor Lake и Raptor Lake, предназначенных для периферийных и встроенных систем с отдельным сокетом. Это знаменует собой дебют Intel Meteor Lake на новом процессорном разъеме, который планировался ранее, но в конечном итоге был отложен.

Разъем LGA-1851 предназначен для интеграции с серией гибридных процессоров Meteor Lake-PS для мобильных и настольных компьютеров, адаптированных для приложений, не типичных для потребительского сегмента. Эти процессоры предназначены для работы различных встраиваемых систем. Первые материнские платы с разъемом LGA-1851 были представлены на выставке Embedded World, но они имеют мало общего с линейкой Intel 800-й серии, выпуск которой запланирован на вторую половину года.

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Портал ComputerBase, посетивший выставку, поделился первым изображением разъема LGA-1851. Intel подтвердила, что его размер соответствует размеру LGA-1700 (45x37,5 мм). Однако были приняты меры для предотвращения совместимости старых процессоров с новым сокетом, например, смещены запирающие выступы. Более того, разъем LGA-1851 имеет на 151 контакт больше, чем его предшественник, что делает старые процессоры физически и функционально несовместимыми.

Сокет LGA-1700 имел свои недостатки, энтузиасты часто прибегали к специальным противоизгибающим скобам, чтобы улучшить площадь контакта между процессором и кулером. Эти кронштейны довольно широко используются. Потребуются ли такие аксессуары для нового сокета, пока неизвестно, и, скорее всего, это будет подтверждено, как только платформа Meteor Lake-PS или Arrow Lake-S окажется в руках обозревателей.