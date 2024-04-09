Однако эти процессоры не предназначены для домашнего использования, так как ориентированы на периферийные устройства

Как известно в 2023 году планы Intel по выпуску сокета LGA-1851, как сообщалось, не осуществились в полной мере. Несмотря на ожидания запуска серии процессоров Meteor Lake-S для настольных ПК, Intel предпочла вместо этого отдать приоритет мобильному сегменту. Это решение привело к отмене серии «S». Однако компания не отказалась полностью от идеи внедрения этой архитектуры в настольные компьютеры.

Теперь Intel представила архитектуру Meteor Lake-PS, предназначенную для периферийных систем. Это знаменует собой появление первого процессора Core Ultra на разъеме LGA, а именно LGA-1851. Хотя Meteor Lake действительно выпускается для этого сокета, он ориентирован не на рядовых пользователей.

реклама

Intel продвигает эту серию как серию процессоров Core Ultra PS, предназначенную для использования в периферийных устройствах с поддержкой искусственного интеллекта. Эти чипы предназначены для расширения возможностей периферийных систем, которым требуется ускорение искусственного интеллекта, обработка мультимедиа и визуальные вычисления. Стоит также отметить, что процессоры Meteor Lake оснащены встроенной графикой Arc.

Компания Intel раскрыла подробности о классе TDP по умолчанию для чипов Meteor Lake-PS, который составляет 45 Вт. Однако клиенты компании смогут гибко настраивать мощность моделей в диапазоне от 20 до 65 Вт. Кроме того, доступны процессоры с низким энергопотреблением с базовой мощностью 15 Вт, но возможностью её изменения в пределах от 12 до 28 Вт, входящие в серии HL и UL. Эти варианты созданы на основе чипов H и U, используемых в мобильном сегменте, но упакованных для использования на настольных компьютерах на платформе LGA.

Новая настольная платформа LGA-1851 поддерживает память DDR5-5600 и позволяет разместить до двух твердотельных накопителей PCIe Gen4. Более того, пользователи могут подключить четыре устройства Thunderbolt 4. Интересно, что поддержка интерфейсов Thunderbolt 5, WiFi7 или PCIe Gen5 не включена в представленную версию. Intel подтверждает, что размеры разъема LGA-1851 составляют 45×37,5 мм, что идентично размеру сокета LGA-1700, но они не являются взаимозаменяемыми.