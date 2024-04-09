Старшая модель будет производительнее, но экономичнее RTX 4070 Ti SUPER

Графическая архитектура следующего поколения AMD RDNA 4, должна дебютировать уже в этом году в графических процессорах Navi 48 и Navi 44. Ожидается, что карты на основе этих чипов займут сегмент начального и среднего уровня, оставив NVIDIA доминировать в сегменте дискретных устройств высокого класса.

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Тем не менее подавляющее большинство экономных игроков будут удивлены решением AMD, поскольку карты RDNA 4, особенно Navi 48, должны стать отличным продуктом, согласно последней информации от инсайдера @All_The_Watts.

Сообщается, что графический процессор Navi 48 получит 32 процессора рабочих групп (WGP), 64 вычислительных блока (CU), 256-битную шину памяти и пропускную способность памяти 693 ГБ/с. Кроме того, предположительно графический процессор может похвастаться эффективной пропускной способностью памяти 2770 ГБ/с и имеет площадь всего 240 мм2, что значительно меньше, чем предполагалось ранее.

Для сравнения современная карта RX 7800 XT имеет гораздо больший кристалл Navi 32 площадью 346 мм2, а также 256-битный интерфейс памяти, 60 CU RDNA 3 и пропускную способность памяти 624,1 ГБ/с. Эффективная пропускная способность RX 7800 XT составляет 2708 ГБ/с.

По сути, за исключением заметного уменьшения площади кристалла, Navi 48, похоже, не приносит заметного прироста в базовых характеристиках, упомянутых выше. До сих остаются загадкой как размеры кэша, так и тактовая частота, которые заметно влияют на производительность графического процессора.

Кроме того, инсайдер @All_The_Watts утверждает, что образцы чипов Navi 48 могут достигать вычислительной мощности 50 терафлопс при мощности всего 215 Вт. Та же RX 7800 XT имеет значение данных показателей 37 терафлопс и 263 Вт соответственно. Что касается NVIDIA, то её RTX 4070 Ti SUPER имеет производительность 40 терафлопс и номинальную мощность 285 Вт.

Можно таким образом сделать вывод, что Navi 48, по-видимому, превосходит RTX 4070 Ti SUPER в чистых вычислениях, потребляя при этом заметно меньше энергии и занимая всего 63% площади.

Что касается Navi 44, то он будет использоваться в платах нижнего среднего класса линейки RDNA 4. Согласно последней утечке, графический процессор имеет 16 WGP, 32 CU, 128-битную шину, пропускную способность 288 ГБ/с и эффективную пропускную способность 515 ГБ/с. Также сообщается, что площадь чипа составляет всего 130 мм².

Опять же, можно наблюдать отсутствие серьезных улучшений в аппаратном обеспечении, если сравнивать предполагаемые характеристики Navi 44 с Navi 33, графическим процессором, используемся в RX 7600 XT. Чип Navi 32 имеет аналогичную 128-битную шину, 32 CU и пропускную способность 288 ГБ/с. Единственное очевидное преимущество Navi 44 — это меньший по размеру кристалл, поскольку в Navi 32 используется гораздо больший кристалл площадью 204 мм².

В целом, будущие графические процессоры AMD могут оказаться достаточно неплохими, чтобы составить конкуренцию в сегменте среднего класса, но, как всегда, относиться к данной утечке следует с недоверием.