Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Раскрыты характеристики графических процессоров Navi 48 и Navi 44
Старшая модель будет производительнее, но экономичнее RTX 4070 Ti SUPER

реклама

 Графическая архитектура следующего поколения AMD RDNA 4, должна дебютировать уже в этом году в графических процессорах Navi 48 и Navi 44. Ожидается, что карты на основе этих чипов займут сегмент начального и среднего уровня, оставив NVIDIA доминировать в сегменте дискретных устройств высокого класса.

реклама

 Тем не менее подавляющее большинство экономных игроков будут удивлены решением AMD, поскольку карты RDNA 4, особенно Navi 48, должны стать отличным продуктом, согласно последней информации от инсайдера @All_The_Watts.

 Сообщается, что графический процессор Navi 48 получит 32 процессора рабочих групп (WGP), 64 вычислительных блока (CU), 256-битную шину памяти и пропускную способность памяти 693 ГБ/с. Кроме того, предположительно графический процессор может похвастаться эффективной пропускной способностью памяти 2770 ГБ/с и имеет площадь всего 240 мм2, что значительно меньше, чем предполагалось ранее.

 Для сравнения современная карта RX 7800 XT имеет гораздо больший кристалл Navi 32 площадью 346 мм2, а также 256-битный интерфейс памяти, 60 CU RDNA 3 и пропускную способность памяти 624,1 ГБ/с. Эффективная пропускная способность RX 7800 XT составляет 2708 ГБ/с.

 По сути, за исключением заметного уменьшения площади кристалла, Navi 48, похоже, не приносит заметного прироста в базовых характеристиках, упомянутых выше. До сих остаются загадкой как размеры кэша, так и тактовая частота, которые заметно влияют на производительность графического процессора.

 Кроме того, инсайдер @All_The_Watts утверждает, что образцы чипов Navi 48 могут достигать вычислительной мощности 50 терафлопс при мощности всего 215 Вт. Та же RX 7800 XT имеет значение данных показателей 37 терафлопс и 263 Вт соответственно. Что касается NVIDIA, то её RTX 4070 Ti SUPER имеет производительность 40 терафлопс и номинальную мощность 285 Вт.

 Можно таким образом сделать вывод, что Navi 48, по-видимому, превосходит RTX 4070 Ti SUPER в чистых вычислениях, потребляя при этом заметно меньше энергии и занимая всего 63% площади.

 Что касается Navi 44, то он будет использоваться в платах нижнего среднего класса линейки RDNA 4. Согласно последней утечке, графический процессор имеет 16 WGP, 32 CU, 128-битную шину, пропускную способность 288 ГБ/с и эффективную пропускную способность 515 ГБ/с. Также сообщается, что площадь чипа составляет всего 130 мм².

 Опять же, можно наблюдать отсутствие серьезных улучшений в аппаратном обеспечении, если сравнивать предполагаемые характеристики Navi 44 с Navi 33, графическим процессором, используемся в RX 7600 XT. Чип Navi 32 имеет аналогичную 128-битную шину, 32 CU и пропускную способность 288 ГБ/с. Единственное очевидное преимущество Navi 44 — это меньший по размеру кристалл, поскольку в Navi 32 используется гораздо больший кристалл площадью 204 мм².

 В целом, будущие графические процессоры AMD могут оказаться достаточно неплохими, чтобы составить конкуренцию в сегменте среднего класса, но, как всегда, относиться к данной утечке следует с недоверием.

#amd #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rtx 4070 ti super #rx 7800 xt #navi 44 #navi 48
Источник: notebookcheck.net
1
Показать комментарии (1)
Akasa анонсировала низкопрофильный кулер ALUCIA H4A для платформ AM5 и AM4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
8
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
11
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
1
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
+
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Моддер создал IRC-клиент, который полностью работает внутри UEFI материнской платы
+
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
Snapdragon X Plus - это менее мощная версия Snapdragon X Elite
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
89
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
51
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
29

Сейчас обсуждают

Чаtо - Боt
09:06
Геморроям - слава!
Об американском спецподразделении "Зелёные береты"
Chimbal
09:00
"Да боже, ..." - Никто так не позорит Open-Source сообщество - как само Open-Source сообщество, рекомендую задуматься над этим, и больше не позорить ни себя, ни Open-Source сообщество своей глупой агр...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Konstantin Tigay
09:00
Да да. Быстрее и в два раза дешевле. Конечно. Кто это придумал, сам верит вообще?
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
Валерий Саватеев
08:54
Там какой-то интервал странный. Можно 10 боёв провести и ок, а может уже и на 5-7 бое крашнуть. Да и при этом я не на ультрах играю) Ошибка, что недостаточно памяти. Но меня больше инетересует вопрос,...
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
Сергей Якупов
08:53
Ждём фришных драйверов? Или уже есть?
HP стала ещё более активно блокировать принтеры, используя для этого фирменную утилиту HP Smart
kitava
08:52
А что такое происходит. Кто же может быть против таких свободных и демократичных. Санкции против Хуавей, ЗТЕ и Смика были же просто санкции. Ну подумаешь подкрутили Апплу, Куалкому, ТСМС и Интел. Штат...
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
b0n3z
08:51
отлично сравнивать между собой блоки на 850 и 1200 ватт по цене
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
AntonHT
08:51
Ну это от большого ума производство пороха было завязано на поставках из-за рубежа. По идее тот кто это курировал должен быть незамедлительно расстрелян в прямом эфире. Это же безопасность государства...
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
Aleksei Didenko
08:48
Потому-что 4070 мог взять только конченный неадекват с поехавшей крышей, так как 4070 - это самый конченный и бесполезный хлам
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
AleksK
08:45
Физика бессердечная сука не дает мечтателям разгуляться. Прикинь массу такого поезда пусть даже это 4-5 пассажирских вагонов. Чтобы поднять и держать его на магнитной подушке нужно приложить соответсв...
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем