Это самая низкая цена на процессор с момента его поступления в продажу

Один из самых мощных потребительских процессоров для домашних настольных компьютеров, Intel Core i9-14900KF, отлично подходит как для работы с различными приложениями, так и для высококлассных игр. Конечно, многие могут сказать, что самым лучшим выбором для геймеров является AMD Ryzen 7 7800X3D, однако представитель AMD не может похвастаться высочайшим потенциалом многопоточного рабочего процесса. Как бы то ни было, теперь мощнейший чип от Intel получил еще одно преимущество, а именно самую низкую на сегодняшний день стоимость.

Новое предложение доступно на Newegg, где покупатель Intel Core i9-14900KF можно приобрести процессор за 514 долларов благодаря скидке в 20 долларов при применении кода ULDRA37 в течение процесса оформления заказа. Как и вариант оригинальная модель Core i9-14900K, Core i9-14900KF разблокирован для разгона, но не включает встроенную графику Intel, и для работы системы пользователю в любом случае понадобится дискретная графическая карта.

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Для подавляющего большинства пользователей отсутствие встроенной графики не будет проблемой, так как они и так имеют отдельную видеокарту. Процессор станет отличным вариантом для апгрейда, так как позволяет обновить существующую систему Intel, по-прежнему используя совместимые материнские платы серий 600/700 и оперативную память стандарта DDR4 или DDR5 в зависимости от модели материнской платы.

Стоит отметить, что Intel Core i9-14900KF немного отличается от аналогичной модели предыдущего поколения, Core i9-13900K. Новый Core i9-14900KF включает в себя такое же количество ядер, потоков и кэша L3, но с небольшим увеличением тактовой частоты. Покупатели Core i9-14900KF могут рассчитывать на 24 ядра, включающих 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер.