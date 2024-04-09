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goldas
Раскрыта стоимость и дата выхода Motorola Edge 50 Pro в Европе
Компания Amazon разместила на своем сайте страницу с грядущей новинкой, указав его стоимость в 700 евро

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 Смартфон Motorola Edge 50 Pro был официально представлен на прошлой неделе. Однако компания начнет продавать устройство только завтра. Но даже в этом случае его выпуск будет ограничен лишь индийским рынком. На данный момент Motorola не подтвердила, когда и даже будет ли вообще Edge 50 Pro доступен на международном уровне.

 Однако недавняя утечка свидетельствует, что смартфон появится в Европе уже в середине апреля. Теперь появилась утечка от Amazon со стандартным идентификационным номером Amazon (ASIN) B0CLM5GBHD, один из которых имеет дату выпуска. Как показано на скриншоте ниже, поставки Edge 50 Pro планируется начать 16 апреля.

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 Страница сайта показывает правильные изображения продукта, хотя в этом списке указаны неверные характеристики устройства. Предположительно, Motorola выпустит Edge 50 Pro в Европе по цене 699 евро с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Если это так, то можно ожидать, что компания также предложит более дешевый вариант с накопителем на 256 ГБ памяти. В любом случае, похоже, что Edge 50 Pro будет стоить значительно дороже в Европе, чем в Индии, где его цена начинается от 31999 индийских рупий (около 354 долларов). Подробную информацию о спецификациях смартфона Edge 50 Pro можно найти по данной ссылке.

#смартфоны #motorola #amazon #смартфоны motorola #edge 50 pro #motorola edge 50 pro
Источник: notebookcheck.net
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