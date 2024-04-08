На данном этапе новинки имеют статус прототипов, а время их серийного производства пока неизвестно

Китайская компания Maxio, находящаяся под крылом JMicron, недавно представила прототипы контроллеров для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe Gen5, обладающих впечатляющими скоростными возможностями. Несмотря на свое относительно недавнее основание в 2016 году, компания Maxio добилась значительного прогресса в данной отрасли благодаря предыдущим контроллерам SATA, PCIe Gen3 и Gen4.

Выпуск новинок является попыткой полного использования потенциала интерфейса Gen5 для получения ранее недостижимых скоростей, приближаясь к максимальным возможностям интерфейса. Maxio продемонстрировала три разных контроллера: MAP1802, предназначенный для массового рынка, MAP1803, предназначенный для бизнеса и центров обработки данных, а также MAP1806, являющийся флагманской моделью.

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Каждый контроллер предлагает уникальные преимущества, подходящие для конкретных задач. MAP1802 обещает скорость последовательного чтения до 14,8 ГБ/с и скорость записи 14,4 ГБ/с. В свою очередь MAP1806 с более мощным чипом немного снижает параметры скорости до 14,5 ГБ/с для чтения и 14,0 ГБ/с для записи. Однако это компенсируется поддержкой емкости до 16 ТБ, в отличие от ограничения в 8 ТБ в версии MAP1802.

Контролер MAP1803, оснащенный самым большим чипом, может похвастаться поддержкой до 16 каналов NAND, обеспечивая огромную емкость до 64 ТБ. Несмотря на такую большую емкость, контролер поддерживает впечатляющую скорость чтения до 14,0 ГБ/с и записи до 13,5 ГБ/с.

На рынке SSD сейчас наблюдается жесткая конкуренция, и Maxio придется сталкиваться с такими авторитетными игроками, как Innosilicon, Samsung, SK Hynix и Phison, каждый из которых представил свои варианты SSD. Хотя первая массовая платформа нового поколения PCIe Gen5 появилась в 2022 году, в 2023 году был выпущен ряд аппаратных средств, указывая на быстрое развитие отрасли в этой области.

В целях максимизации скорости интерфейса Gen5 потребуется разработка более эффективных контроллеров, и эта задача решается только появлением на рынке новых технологий. Более энергоэффективные контроллеры приведут к меньшему выделению тепла и снижению энергопотребления.

Хотя Maxio не сообщила дату выпуска и не намекнула, когда эти прототипы превратятся в настоящие твердотельные накопители, компания активно совершенствует как аппаратное обеспечение, так и соответствующее ПО.