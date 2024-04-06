За такую цену покупатели получают RTX 4090 и Core i9-14900HX и 64 ГБ ОЗУ

Представленный портативный компьютер компании Blade 18 является новейшим флагманским игровым ноутбуком с большим 18-дюймовым экраном. Новинка предлагается с тремя вариантами дисплея, все с диагональю 18 дюймов. Пользователи могут выбирать из QHD+ панели частотой 240 Гц и разрешением 2560 x 1600 пикселей, QHD+ Mini-LED панели с частотой 300 Гц с разрешением 2560 x 1600 пикселей и UHD+ панели с частотой 200 Гц и разрешением 3840 x 2400 пикселей.

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За работу ноутбуков отвечают два мощнейших процессора: Core i9-13980HX или Core i9-14900HX, включающие по 24 ядра и тактовой частотой до 5,5 ГГц и 5,8 ГГц соответственно. Варианты графики включают мобильные графические ускорители RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090 в вариантах Max-P с максимальными доступными настройками общей графической мощности (TGP).

Одной из отличительных особенностей, которой еще нет ни на одном ноутбуке с процессорами Intel 14-го поколения, является наличие разъема Thunderbolt 5. Этот новейший стандарт обеспечивает более высокую пропускную способность до 120 Гбит/с для устройств, которые ещё только будут выпущены. В настоящее время на рынке нет устройств, поддерживающих этот стандарт, включая внешние графические карты.

Что касается цены, то модель начального уровня с процессором 13-го поколения, графическим процессором RTX 4060, экраном QHD 240 Гц, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ начинается с 3099 долларов. Эта цена вполне может вызывать удивление, учитывая, что это ноутбук с графическим ускорителем RTX 4060. Модель самого высокого уровня, оснащенная процессором Core i9-14900HX, видеокартой RTX 4090, 64 ГБ ОЗУ, 4 ТБ встроенной памяти и экраном 4K, стоит 4799 долларов. Понятно, что ноутбуки Razer являются одними из самых дорогих моделей на рынке, но для фанатов продукции компании, цена не является сдерживающим фактором для покупки.