Некоторое время назад компания анонсировала их выход, и вот, теперь их можно купить в Китае

Популярный в Китае аниме-сериал "Туманный холм пяти стихий" (FHOFE) производится компанией Samsara Animations. Компания Colorful, известная своим сотрудничеством со студией, ранее представила еще один набор видеокарт, вдохновленный этой серией. Однако в последней версии используется другой подход к цветовым вариантам. Вместо традиционных бело-золотистых акцентов в серии SUPER теперь используется черно-золотая тема. Стоит добавить, что в китайской культуре золото символизирует власть, богатство, долголетие и счастье, что делает его популярным выбором для китайских компаний, разрабатывающих графические процессоры и другие высококачественные устройства.

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Подобно предыдущим картам iGame Vulcan серии RTX 40, эта модель также предлагает дополнительный цветной экран с магнитным креплением. Несмотря на то, что это не OLED экран, он может похвастаться яркими цветами и яркостью, что делает его приятным дополнением. Компания Colorful заявляет, что на экране с разрешением 800x216 будут отображаться пользовательские анимации загрузки в тематике FHOFE. Если пользователи предпочитают не использовать экран, они могут легко его снять и заменить крышкой со светодиодной подсветкой, которая также входит в комплект поставки. Кроме того, экран оснащен подставкой с питанием от USB, что позволяет пользователям размещать его в разных местах по своему желанию.

Что касается самих графических ускорителей, то линейка состоит из моделей RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER с небольшим разгоном. Обе модели имеют трехслотовую систему охлаждения и значительные размеры: около 35 см в длину и 16 см в ширину. Эти размеры делают модели довольно массивными графическими картами.

Цены на новейшие графические ускорители составляют 8099 юаней за RTX 4070 Ti SUPER и 6399 юаней за RTX 4070 SUPER. Эти цены представляют собой значительное увеличение на 25% и 30% соответственно по сравнению с рекомендованными NVIDIA для китайского рынка. Но, очевидно, что Colorful делает ставку на своих поклонников и фанатов соответствующего аниме.