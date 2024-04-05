Особенностью новинки является возможность выступать в роли ЦП, если нужно, то переквалифицироваться в графический процессор, либо выполнять всю эту работу одновременно

Агентство Jon Peddie Research сообщает, что компания X-Silicon Inc. создала новую архитектуру микропроцессоров RISC-V, которая сочетает в себе ядро ЦП RISC-V с векторными возможностями и графикой в одном чипе. Гибридный чип CPU/GPU имеет открытый исходный код и предназначен для выполнения множества различных функций, включая работу с искусственным интеллектом, с которыми обычно справляются специализированные процессоры и графические процессоры.

Новый гибрид CPU/GPU спроектирован как универсальный процессор. По данным JPR, отрасль хочет получить графический процессор с открытым стандартом, который был бы достаточно гибким и масштабируемым для поддержки различных типов нагрузок, включая виртуальную реальность, автомобили и устройства IoT. Этот новый чип RISC-V призван решить эту проблему, предоставляя производителям единый открытый чип, который может обрабатывать любой желаемый тип рабочей нагрузки.

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Созданный X-Silicon чип не похож на другие архитектуры. Он не похож на типичные модели Intel и AMD, где есть отдельные ядра ЦП и ядра графического процессора. Вместо этого само ядро предназначено для выполнения задач как процессора, так и графического процессора. В этом смысле это немного похоже на отмененный проект Intel Larabee, который пытался использовать архитектуру x86 для графики и других рабочих нагрузок.

В чипе используется архитектура векторного ядра RISC-V с 32-битным FPU и ALU Scaler. Он включает в себя планировщик потоков, механизм обрезки, растеризатор, блок текстур, нейронный движок и пиксельный процессор. Чип предназначен для работы с приложениями, включая искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления (HPC), геометрические вычисления, а также 2D- и 3D-графику.

Теоретически способность гибридного чипа X-Silicon обрабатывать код ЦП и графического процессора в одном ядре дает ему множество преимуществ. Чип с открытым исходным кодом для процессора и графического процессора, выполняет один поток инструкций. Это обеспечивает выполнение работы с меньшим объемом памяти и более высокую эффективность, поскольку копирование данных между ЦП и графическим процессором не происходит.

Ядра ЦП/ГП могут быть объединены в многоядерную конструкцию, что позволяет производителям увеличивать вычислительную мощность по мере необходимости. В многоядерном формате несколько ядер располагаются на одном чипе и соединяются с помощью высокоскоростной шины. В этой конструкции также реализован быстрый кэш L2, который может получать данные из нескольких ядер. При необходимости каждое отдельное ядро можно использовать для запуска графики, искусственного интеллекта, видео, физики, высокопроизводительных вычислений или других рабочих нагрузок независимо от других ядер.

Благодаря такой конструкции архитектура C-GPU X-Silicon потенциально может выполнять любые типы рабочих нагрузок ЦП или графического процессора. X-Silicon утверждает, что уже имеет графический API Vulkan, работающий с объединенным ускорением графического процессора. Это должно помочь в его разработке и внедрении на устройствах Android.

Поскольку новый дизайн основан на RISC-V, любой может использовать эту архитектуру без необходимости за неё платить, что отличается от архитектур x86 и ARM. Если все будет работать так, как задумано, то чипы могут всколыхнуть микропроцессорную индустрию. Используемые в настоящее время стандартные конструкции не столь гибки и функциональны, как то, что, пытается показать X-Silicon.

Будет ли все это работать на практике так же хорошо, как в теории, еще неизвестно, но сообщается, что комплекты для разработки программного обеспечения будут переданы первым клиентам уже в этом году.