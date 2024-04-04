Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Gigabyte представила материнскую плату Z790 XTREME X ICE с золотым разъемом LGA-1700
Данная плата будет продаваться в комплекте с видеокартой и кулером, выполнеными в едином стиле

реклама

 Появилось подтверждение, что презентация видеокарты Gigabyte RTX 4080 SUPER XTREME ICE не была первоапрельской шуткой. Компания действительно представила новое оборудование, ориентированное на энтузиастов, и следующее единой концепции дизайна. Отличительной особенностью этой линейки аппаратных средств является преимущественно белый цвет с золотыми акцентами, ориентированный на состоятельных геймеров.

реклама

 Среди недавно представленных продуктов также находится материнская плата на базе чипсета Z790 от Intel. Следуя духу дизайна XTREME X ICE, плата получила белые, серебряные и золотые цвета в оформлении. Даже разъем LGA1700 не обошел своеобразный тюнинг, и сокет получил золотой цвет. Участок платы с сокетом и разъемами DIMM закрыты полупрозрачным пластиком, напоминающим моноблок водяного охлаждения, хотя внешне он представляет собой съемную пластиковую крышку.

 Материнская плата оснащена одним слотом PCIe Gen5 x16 и большим радиатором для твердотельного накопителя AORUS NVMe. Стоит отметить, что все разъемы расположены под углом, что потенциально упрощает или наоборот усложняет прокладку кабелей в зависимости от используемого корпуса.

 Еще одна примечательной особенностью платы является наличие экрана на крышке VRM, напоминающего оригинальный Z790 AORUS XTREME.

 Однако важно отметить, что количество доступных плат будет ограничено. По заявлению менеджера по продажам Gigabyte во Вьетнаме, будет выпущено всего 300 комплектов, включающих материнскую плату, видеокарту и процессорный кулер.

#intel #материнские платы #gigabyte #z790 #lga-1700 #материнские платы gigabyte
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
MSI подтвердила брак в небольшом количестве материнских плат MAG Z790 Tomahawk WiFi
Intel выпустила PresentMon 2.0 с различными исправлениями и улучшениями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На территории Румынии происходит активная транспортировка техники к границе Украины
3
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
6
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
8
Gadgets360: информация о камере, дисплее и других функциях Xiaomi MIX Flip
+
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Android 15 обновляет дизайн панели регулировки громкости и добавляет новые функции
+
В России запатентовали ударный беспилотник воздушного базирования для Су-57
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
OPPO A3 Pro 5G: раскрыт дизайн в просочившемся рендеринге
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
42
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
213
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
88
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
105
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
135
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Об американском разведывательном самолёте, сбитом над Баренцевым морем летом 1960 года
+
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
17:39
Я смарт покупал в ноунейм - магазине на Ozon, тоже новый, отзывов нет. Пришёл не тот смарт, Ozon деньги вернул, смарт перезаказал.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
OgoGoLog
17:37
Что мне толку от твоих фейковых скринов? Фотошоп, подмена кода страницы сайта, подмена названия устройства в Windows. Это всё дело 5 минут. Cкинь грёбаную ссылку на свою карту в ДНС.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:37
жду когда на торенте появится. в дев билд неохото играть
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
17:37
Драйвер месячной давности)))
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Акбашев Михаил
17:36
Про смуту расскажи
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:36
мне хватает.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Акбашев Михаил
17:36
А как же смута? Ты вроде её ставил.Ну и? просто я тоже ещё тогда заинтересовался проектом
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Китя
17:35
У тебя памяти мало пора расширятся.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Легенда
17:33
да неужели, может хватит уже завидовать?
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
17:32
Я в тебе полностью разочаровалась...
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем