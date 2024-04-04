Данная плата будет продаваться в комплекте с видеокартой и кулером, выполнеными в едином стиле

Появилось подтверждение, что презентация видеокарты Gigabyte RTX 4080 SUPER XTREME ICE не была первоапрельской шуткой. Компания действительно представила новое оборудование, ориентированное на энтузиастов, и следующее единой концепции дизайна. Отличительной особенностью этой линейки аппаратных средств является преимущественно белый цвет с золотыми акцентами, ориентированный на состоятельных геймеров.

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Среди недавно представленных продуктов также находится материнская плата на базе чипсета Z790 от Intel. Следуя духу дизайна XTREME X ICE, плата получила белые, серебряные и золотые цвета в оформлении. Даже разъем LGA1700 не обошел своеобразный тюнинг, и сокет получил золотой цвет. Участок платы с сокетом и разъемами DIMM закрыты полупрозрачным пластиком, напоминающим моноблок водяного охлаждения, хотя внешне он представляет собой съемную пластиковую крышку.

Материнская плата оснащена одним слотом PCIe Gen5 x16 и большим радиатором для твердотельного накопителя AORUS NVMe. Стоит отметить, что все разъемы расположены под углом, что потенциально упрощает или наоборот усложняет прокладку кабелей в зависимости от используемого корпуса.

Еще одна примечательной особенностью платы является наличие экрана на крышке VRM, напоминающего оригинальный Z790 AORUS XTREME.

Однако важно отметить, что количество доступных плат будет ограничено. По заявлению менеджера по продажам Gigabyte во Вьетнаме, будет выпущено всего 300 комплектов, включающих материнскую плату, видеокарту и процессорный кулер.