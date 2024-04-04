Модель имеет две версии, отличающиеся упаковкой и поддерживающим кронштейном в версии Limited Edition

Видеокарты Hellhound Sakura и Hellhound Sakura Limited Edition, основанные на моделях Radeon RX 7800 XT, представляют собой новые ускорители, основанные на оригинальной черной версии Hellhound. Новая модель выходит на новый уровень, используя полностью белый дизайн, включая белую печатную плату и даже белую панель с портами вывода изображения.

реклама

Версия Sakura Edition выделяется тонкими розовыми деталями. В Powercolor говорят, что их карта имеет гладкий и унифицированный внешний вид, но в то же время привносит нотку изящества, напоминающую цветущую вишню. Карта также оснащена переключателем светодиодов и BIOS, который позволяет пользователям отключать световые эффекты или выбирать более тихий вариант работы.

Новинка может похвастаться тактовой частотой в режиме ускорения 2520 МГц, что является относительно скромным заводским разгоном, составляющим всего 3,7% по сравнению с эталонными спецификациями AMD. Модель основана на графическом процессоре Navi 32 XT с 3840 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти GDDR6, оснащена двумя 8-контактными разъемами питания PCIe и имеет общую мощность платы 263 Вт.

Как уже упоминалось, анонсировано две модели, одна из которых — Limited Edition, имеющая уникальную упаковку и поставляется с опорным кронштейном. Других изменений между стандартной и ограниченной версиями нет.

Можно показаться, что подобные модели уже выпускались компанией, и это неудивительно, учитывая, что PowerColor в прошлом была представлена очень похожая видеокарта. Radeon RX 7800 XT Hellhound Spectral White практически идентична версии Sakura, поскольку обе используют одинаковую систему охлаждения и даже имеют одинаковые характеристики. Единственной реальной разницей является цвет RGB-подсветки (бирюзовый вместо розового).