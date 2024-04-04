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Snapdragon X Elite быстрее топовых процессоров Intel и AMD в Geekbench
Процессор Qualcom также получит непревзойденную энергоэффективность, что значительно увеличит время автономной работы портативных компьютеров

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 Когда в прошлом году Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon X Elite для ноутбуков, компания подтвердила, что устройства на базе этого чипа начнут появляться на рынке в середине 2024 года. По мере приближения их розничной продажи на сайтах, посвященных сравнительном тестам, начали появляться многочисленные утечки будущих ноутбуков, что дает нам некоторое представление об их производительности.

 Неанонсированный ноутбук Lenovo на базе процессора Snapdragon X Elite появился на Geekbench в начале этой недели под номером модели «4810UV0100». Устройство набрало впечатляющие 14254 балла в многоядерных тестах и 2427 баллов в одноядерных тестах, которые как минимум аналогичны оценкам, полученным сопоставимыми процессорами от Intel и AMD x86-64.

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 Core i9-13900H обычно набирает около 2400 баллов в одноядерном и 11000 баллов в многоядерных тестах Geekbench 6.2, а AMD Ryzen 9 8945HS — около 2632 в одноядерном и 13155 в многоядерных тестах. Это говорит о том, что новый чип Snapdragon X Elite может предложить производительность аналогичную флагманским мобильным чипам Intel и AMD, тогда как его производительность в многоядерном режиме может быть немного лучше.

 Новый результат теста появился за день до того, как Qualcomm официально заявила, что Snapdragon X Elite быстрее, чем новейшие мобильные процессоры Intel Meteor Lake, такие как Core Ultra 9 185H и Core Ultra 7 155H. Хотя оба чипа Intel имеют 16 ядер, первый имеет максимальную тактовую частоту 5,1 ГГц, а второй достигает 4,8 ГГц.

 По данным Qualcomm, X Elite на 51 процент быстрее, чем Core Ultra 9 185H в однопоточных рабочих нагрузках при том же энергопотреблении и на 65 процентов экономичнее при сопоставимой производительности. В многопоточных приложениях Snapdragon X Elite на 41 процент быстрее, чем Core Ultra 9 185H, используя такое же количество энергии и потребляет на 58 процентов меньше при аналогичных уровнях производительности.

#amd #intel #qualcomm #snapdragon x elite #core ultra 7 155h
Источник: techspot.com
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Snapdragon X Elite набирает больше баллов в Geekbench 6.2, чем Intel Core i9-13900H и Ryzen 9 8945HS
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