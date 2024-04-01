Кроме того, младший GPU Navi 44 в свою очередь расположится между Navi 33 и 32

Новые слухи о графических процессорах AMD RDNA 4 следующего поколения для карт Radeon RX 8000 и их характеристиках по производительности были опубликованы пользователем @All_The_Watts.

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Инсайдер опубликовал очень загадочное сообщение на социальной платформе X*. В сообщении говорится о двух графических процессорах AMD следующего поколения на базе графической архитектуры RDNA 4, которые предположительно будут использоваться в семействе видеокарт Radeon RX 8000. В настоящее время имеется ограниченная информация о Navi 4, но две модели уже были обнаружены в семействе «GFX12». Похоже, что эти два GPU находятся на ранней стадии тестирования.

Графический процессор AMD Navi 48, предположительно является лучшим в линейке RDNA 4. Говорят, что этот графический процессор медленнее, чем полноценный кристалл Navi 31, который используется в Radeon RX 7900 XTX (Navi 31 XTX), но будет быстрее, чем урезанный кристалл графического процессора Navi 31, установленный на Radeon RX 7900 GRE. Этот факт свидетельствует о производительности графического процессора Navi 48 следующего поколения на уровне GeForce RTX 4070 Ti SUPER и Radeon RX 7900 XT.

Второй чип — это графический процессор среднего уровня Navi 44, который является самым медленным из двух чипов RDNA 4 и, как утверждается, быстрее, чем графический процессор AMD Navi 33, представленный в серии Radeon RX 7600, но медленнее, чем Navi 32, используемый в сериях Radeon RX 7800 и RX 7700. Исходя из этого, можно ожидать, что производительность будет близка к видеокартам RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti.

Следует отметить, что стратегия AMD с архитектурой RDNA 4 сильно отличается от стратегии RDNA 2 или RDNA 3. Графические архитектуры RDNA 2 и RDNA 3 имели модели, охватывающие сегменты от нижнего до верхнего. Похоже, что это не относится к RDNA 4, поскольку его топовый кристалл графического процессора некоторое время назад был отменен в пользу чипов среднего уровня.

Это будет похоже на то, что можно было видеть с графическими процессорами на архитектуре RDNA 1 (Navi 10/Navi 11/12). Компания переоценила производительность и ценность в массовом сегменте, прежде чем конкурировать с NVIDIA в сегменте high-end. Получившееся поколение RDNA 2 стало одним из самых конкурентоспособных семейств графических процессоров AMD за последнее время, оно было представлено на всех уровнях и даже оставалось конкурентоспособным в сегменте для энтузиастов.

Хотя подробности о графических процессорах RDNA 4 пока ограничены, можно ожидать, что линейка следующего поколения получит поддержку памяти GDDR7, которая первоначально будет представлена в виде чипов со скоростью 28/32 Гбит/с и 16 ГБ (2 ГБ видеопамяти на модуль). Однако AMD могла бы пойти по более экономичному пути и пока просто использовать самые быстрые чипы GDDR6. Ходят слухи, что чипы будут меньше по размеру и монолитными, а это означает отказ от конструкции MCD.

Помимо графических процессоров RDNA 4, слухи также говорят о производительности встроенной графики RDNA 3+, представленной в будущих APU Strix Point Halo. iGPU RDNA 3+ будут обеспечивать более высокую производительность, чем нынешние младшие графические процессоры Navi 33, делая их довольно мощным предложением для игрового сегмента. Strix Halo станет продуктом премиум-класса с гораздо более высоким TDP, поэтому будет интересно посмотреть, станет ли он подходящим решением для портативных компьютеров или будет использоваться его в мини-ПК и настольных консолях, помимо сегмента ноутбуков.

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