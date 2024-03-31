Дебют смартфона должен состояться уже в апреле, но точная дата пока неизвестна

Компания Realme сообщила, что выпуск ее будущего смартфона GT Neo 6 SE должен состояться уже в апреле. Это говорит о том, что скоро нам станет известна точная дата выхода смартфона. В преддверии официальной презентацией смартфон попал в базу данных TENAA, раскрывая его внешний вид со всех сторон.

База данных TENAA подтверждает внешний вид смартфона Realme GT Neo 6 SE?, который некоторое время назад появился на рендере. Интересно, что на задней стороне телефона имеется три отдельных круглых блока с камерами и светодиодной вспышкой.

реклама

GT Neo 6 SE имеет изогнутые края с обеих сторон и представлен в черном цвете, хотя также будет предлагаться в зеленой цветовой гамме.

Работать Realme GT Neo 6 SE будет на новейшем чипсете среднего уровня Snapdragon 7+ Gen 3 от Qualcomm. Эта мобильная система на чипе включает одно супер ядро Cortex-X4 с частотой до 2,8 ГГц, четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A720 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и три энергоэффективных ядра Cortex-A520 с частотой до 1,9 ГГц. За графику в чипсете отвечает процессор Adreno 732.

Realme утверждает, что указанный чипсет позволит смартфону получить более высокую производительность и энергоэффективность в сравнении с существующим сейчас предшественником.

Кроме того, Realme GT Neo 6 SE будет оснащен новейшей панелью от BOE разрешением 1,5K, которая может похвастаться впечатляющими характеристиками. Например, дисплей имеет пиковую яркость 6000 нит и максимальную яркость 1600 нит для всей поверхности, обеспечивая отличную читаемость изображения в условиях яркого освещения. Смартфон также предлагает ручную настройку максимальной яркости до 1000 нит.

Кроме того, новинка использует новую технологию 8T LTPO, люминесцентные материалы BOE S1, адаптивную частоту обновления от 0,5 до 120 Гц, дисплей Pro-XDR, 100% цветовую гамму DCI-P3 и соотношение экрана к корпусу 94,2%.