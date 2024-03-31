Новая информация свидетельствует о возможном скором анонсе графических процессоров Intel следующего поколения

Несмотря на многочисленные пресс-мероприятия в последние месяцы, Intel по-прежнему хранит молчание в отношении своей новой дискретной графической архитектуры под названием Battlemage. В ходе прямых вопросов сотрудники Intel подтверждают, что компания активно ведет разработку программного обеспечения, а сами графические процессоры следующего поколения, как сообщается, находятся в лабораториях как минимум с августа прошлого года.

Было подтверждено, что серия GPU Battlemage включает как минимум один графический процессор G21, который был замечен во время экскурсии по лабораториям Intel. Однако ходили слухи и о существовании графических процессоров G10 и G31. Появились недавние сообщения об отгрузке, указывающие на то, что по крайней мере один из этих предполагаемых графических процессоров, также существует в реальности.

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Существование процессоров G10 и G21, не стало полной неожиданностью, поскольку в неофициальной дорожной карте, появившейся в прошлом году, упоминались оба этих процессора. G21 предположительно является версией высокого класса с TDP ниже 225 Вт, тогда как G10 считается моделью среднего класса с TDP ниже 150 Вт. Если это так, то они являются прямой заменой ACM-G10 и G11 соответственно.

Учитывая слухи о том, что NVIDIA может выпустить серию RTX 50 Blackwell уже в этом году, Intel рискует снова представить свою новую серию графических процессоров Battlemage со значительным опозданием. Хотя ожидается, что производительность будет значительно улучшена с еще более быстрым ускорением трассировки лучей, время выпуска Battlemage может быть либо его самым большим преимуществом, либо недостатком, в зависимости от того, когда Intel представит новые графические процессоры.

Многие энтузиасты с нетерпением ждут выхода Battlemage, и у Intel есть возможность предоставить их в ближайшие месяцы. Поскольку мероприятие Vision 2024 запланировано на начало апреля, а основной доклад на Computex запланирован на начало июня, у Intel есть несколько возможностей для анонса Battlemage.