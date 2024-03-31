Различные источники раскрыли характеристики Redmi Note 13 Turbo, который, как ожидается, выйдет на глобальный рынок под названием POCO F6

Xiaomi уже выпустила один смартфон на базе Snapdragon 8s Gen 3, который продается в Китае под названием CIVI 4 Pro, и похоже, что компания может поставлять это устройство только в Индию, а не на другие рынки за пределами Китая. Тем не менее китайский производитель подтвердил, что разработал второе устройство на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 3, которое, как ожидается, появится в Северной Америке, Европе и на других рынках.

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В настоящее время предполагается, что этим устройством является POCO F6. В то же время Xiaomi уже сообщила, что ее второе устройство на Snapdragon 8s Gen 3 будет выпущено в Китае в качестве модели новой серией Redmi. Как сообщается, смартфон фактически поступит в продажу в Китае под коммерческим названием Redmi Note 13 Turbo.

В любом случае, предполагаемые характеристики Redmi Note 13 Turbo и POCO F6 теперь появились в сети благодаря известным источникам на Weibo. По слухам, как и Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Redmi Note 13 Turbo будет оснащен дисплеем с разрешением 1220p и аккумулятором емкостью 5000 мАч. При этом последний, как сообщается, поддерживает проводную зарядку мощностью до 90 Вт, что на 30 Вт меньше, чем у Redmi Note 13 Pro Plus 5G, но на 23 Вт быстрее, чем у POCO F5.

Другие характеристики включают основную камеру разрешением 50 МП с датчиком Sony IMX882, которая также доступна в таких устройствах, как OnePlus Ace 3V. Вдобавок ко всему, Redmi Note 13 Turbo, как сообщается, оснащен фронтальной камерой на 20 МП. Однако дата релиза устройства пока остается неизвестной, в то время как выход POCO F6 ожидается в июле 2024 года.