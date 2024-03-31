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POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
Различные источники раскрыли характеристики Redmi Note 13 Turbo, который, как ожидается, выйдет на глобальный рынок под названием POCO F6

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 Xiaomi уже выпустила один смартфон на базе Snapdragon 8s Gen 3, который продается в Китае под названием CIVI 4 Pro, и похоже, что компания может поставлять это устройство только в Индию, а не на другие рынки за пределами Китая. Тем не менее китайский производитель подтвердил, что разработал второе устройство на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 3, которое, как ожидается, появится в Северной Америке, Европе и на других рынках.

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 В настоящее время предполагается, что этим устройством является POCO F6. В то же время Xiaomi уже сообщила, что ее второе устройство на Snapdragon 8s Gen 3 будет выпущено в Китае в качестве модели новой серией Redmi. Как сообщается, смартфон фактически поступит в продажу в Китае под коммерческим названием Redmi Note 13 Turbo.

 В любом случае, предполагаемые характеристики Redmi Note 13 Turbo и POCO F6 теперь появились в сети благодаря известным источникам на Weibo. По слухам, как и Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Redmi Note 13 Turbo будет оснащен дисплеем с разрешением 1220p и аккумулятором емкостью 5000 мАч. При этом последний, как сообщается, поддерживает проводную зарядку мощностью до 90 Вт, что на 30 Вт меньше, чем у Redmi Note 13 Pro Plus 5G, но на 23 Вт быстрее, чем у POCO F5.

 Другие характеристики включают основную камеру разрешением 50 МП с датчиком Sony IMX882, которая также доступна в таких устройствах, как OnePlus Ace 3V. Вдобавок ко всему, Redmi Note 13 Turbo, как сообщается, оснащен фронтальной камерой на 20 МП. Однако дата релиза устройства пока остается неизвестной, в то время как выход POCO F6 ожидается в июле 2024 года.

#смартфоны #xiaomi #poco #смартфоны redmi #snapdragon 8s gen 3 #смартфоны poco #poco f6 #redmi note 13 turbo
Источник: notebookcheck.net
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Xiaomi Redmi Note 13 Turbo получит 90-ваттную зарядку и дисплей 120 Гц
Стали известны некоторые характеристики готовящихся к выпуску Redmi Note 13 Turbo и POCO F6
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