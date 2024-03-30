Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Инсайдер раскрыл названия процессоров Intel поколения Arrow Lake
Процессоры Arrow Lake будут выпущены под названием Core Ultra 200, а Raptor Lake-H Refresh будут называться Core 200H

реклама

 Как и ожидалось, Intel собирается выпустить новую клиентскую серию процессоров под названием Arrow Lake, в которую будут входить чипы под коммерческим наименованием Core Ultra 200. Об этом уже довольно продолжительное время ведутся разговоры. Серия Arrow Lake, как ожидается, станет приемником Meteor Lake, в которую входят мобильные процессоры Core Ultra 100.

 Подтверждение этой новости опубликовал известный инсайдер Golden Pig Upgrade и технический обозреватель с солидным послужным списком. Кроме того, сообщается, что Intel снова обновит свою линейку мобильных процессоров Raptor Lake-H. Ожидается, что они войдут в линейку Core 200H, которая не будет в названии иметь слово Ultra, аналогично тому, что наблюдалось с Raptor Lake-U в серии Core 100U.

реклама

 Ожидается, что серия Arrow Lake первого поколения будет иметь количество ядер аналогичное Meteor Lake. В результате модели Core Ultra 200, скорее всего, будет иметь такое же количество ядер с Meteor Lake на мобильной платформе. Ожидается, что новая серия будет включать в себя два ядра с низким энергопотреблением, расположенные в кристалле ввода-вывода.

 Также в новую серию войдут обновленные процессоры Raptor Lake-H Refresh, которые станут вторым обновлением данной линейки. Пока остается неясным, какие изменения Intel может ещё внести в процессор Raptor Lake-H, но похоже они будут в первую очередь ориентированы на сегменты среднего и начального уровня.

 Завершают линейку 200-й серии процессоры Lunar Lake-MX, пришедшие на смену Meteor Lake-U. Однако стоит отметить, что эта линейка может использовать совершенно другую схему наименования, похожую на Ice Lake или Tiger Lake.

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #core ultra 100h #raptor lake-h
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Intel выпустила драйвер 101.5382 WHQL, включающий исправления для Horizon Forbidden West и Starfield
Патч Linux раскрыл кодовые имена нескольких будущих процессоров и архитектур Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
2
Строительство четырех ГЭС в Сибири общей мощностью 2,5 ГВт обойдется более чем в 500 млрд рублей
1
Смартфон Realme GT 6, появится со Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мА*ч
+
На БАМе началась масштабная реконструкция ключевой станции Тында
+
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
2
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
3
Япония и США обменяются данными о целях для ударов крылатыми ракетами «Томагавк»
1
Microsoft утверждает, что пользователи Copilot не умеют формулировать качественные запросы
5
Производство полупроводников в Южной Корее показало самый большой рост за последние 14 лет
+
Индия выделяет $3,7 млрд на строительство стены на границе с Мьянмой
1
Компания Huawei постепенно вытесняет из китайского рынка Apple и других конкурентов
+
Получено наиболее детализированное изображение центральной черной дыры Млечного Пути
+
PUBG Mobile получит 120 кадров/с на Galaxy S24 Ultra и Galaxy S23 Ultra
+
По словам Сырского, ВСУ готовятся к контрнаступлению
8
Цены на авиаперевозки продолжат расти, спрос превышает предложение
1
Мобильные АЭС нового поколения: совместный проект России и Беларуси
1
Xiaomi выпустила официальную международную версию HyperOS на несколько бюджетных смартфонов
+
Появились некоторые данные флагманского процессора Intel Xeon Granite Rapids-SP
+
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+
Индийская компания начала продажи инновационных наушников премиум класса за $299
1

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
22
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
44
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
72
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
19
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
296
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
125
Xbox изменит правила игры на консольном рынке
4
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
14
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
29
Россия возобновляет производство трёхтонных бомб ФАБ-3000: какую роль они сыграют на поле боя
25

Сейчас обсуждают

Enigma
00:00
Только цена олед не падает вообще как 10 лет назад стоил как крыло самолёта, так и сейчас.
Ученые наконец нашли способ для предотвращения выгорания OLED-дисплеев
Фартовый
23:59
только вот выборов в зеленского не будет, наркоман выборы отменил — демократия по американским лекалам в укроине, ты рад?
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
Китя
23:58
5К монитор также широкоформатный 5120x1440. есть мониторы 6К разрешение 6144 x 3456. 7К нет и 8К есть разрешение 7680×4320. а карта RX 6900XT. Процессор Ryzen 5800Х.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Джон Киловатт
23:49
Всë норм и с 6 гигами,как любителю стратегий
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
Кирилл Беспалов
23:44
это обычно говорят челы, которые толком не разбираются. Как автор комментария, что залочил фпс на 60 и потом говорит, что не поднимается, потому что проц не тянет. У амд может не всё идеально с картам...
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Vorvort
23:41
Цены посмотри 4090 и 7900XTX.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Кирилл Беспалов
23:28
ааа, интересно, впервые слышу) а видеокарта какая?
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Vorvort
23:22
https://3dnews.ru/1102366/sboy-v-drayvere-nvidia-geforce-rtx-4080-stoil-komande-virtuspro-shansa-viigrat-125-milliona
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
nonses84
23:21
Афтар балабол!
Россия закупает сырьё для взрывчатых веществ в том числе у западных компаний
Eppius
23:16
Ибо нефиг всякий индимусор выпускать
Многие инди-авторы потеряли варианты финансирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем