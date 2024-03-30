Процессоры Arrow Lake будут выпущены под названием Core Ultra 200, а Raptor Lake-H Refresh будут называться Core 200H

Как и ожидалось, Intel собирается выпустить новую клиентскую серию процессоров под названием Arrow Lake, в которую будут входить чипы под коммерческим наименованием Core Ultra 200. Об этом уже довольно продолжительное время ведутся разговоры. Серия Arrow Lake, как ожидается, станет приемником Meteor Lake, в которую входят мобильные процессоры Core Ultra 100.

Подтверждение этой новости опубликовал известный инсайдер Golden Pig Upgrade и технический обозреватель с солидным послужным списком. Кроме того, сообщается, что Intel снова обновит свою линейку мобильных процессоров Raptor Lake-H. Ожидается, что они войдут в линейку Core 200H, которая не будет в названии иметь слово Ultra, аналогично тому, что наблюдалось с Raptor Lake-U в серии Core 100U.

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Ожидается, что серия Arrow Lake первого поколения будет иметь количество ядер аналогичное Meteor Lake. В результате модели Core Ultra 200, скорее всего, будет иметь такое же количество ядер с Meteor Lake на мобильной платформе. Ожидается, что новая серия будет включать в себя два ядра с низким энергопотреблением, расположенные в кристалле ввода-вывода.

Также в новую серию войдут обновленные процессоры Raptor Lake-H Refresh, которые станут вторым обновлением данной линейки. Пока остается неясным, какие изменения Intel может ещё внести в процессор Raptor Lake-H, но похоже они будут в первую очередь ориентированы на сегменты среднего и начального уровня.

Завершают линейку 200-й серии процессоры Lunar Lake-MX, пришедшие на смену Meteor Lake-U. Однако стоит отметить, что эта линейка может использовать совершенно другую схему наименования, похожую на Ice Lake или Tiger Lake.