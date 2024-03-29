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ASUS GeForce RTX 4090D ROG STRIX превосходит оригинальную RTX 4090
Компания оснастила карту специальным BIOS, позволяющим повысить предел мощности данной модели до 600 Вт

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 Видеокарта RTX 4090D является специальной версией RTX 4090 с уменьшенным количеством ядер и TDP, соответствующей ограничениям США на экспорт высокопроизводительных чипов в Китай. Это означает, что графический процессор имеет 14592 ядра CUDA, что на 11% меньше ядер, чем у исходной модели. TDP снижен на 25 Вт до 425 Вт, а конфигурация памяти изменений не получила.

 Официально все видеокарты RTX 4090D поставляются с эталонными характеристиками NVIDIA, что означает отсутствие заводского разгона и функции двойного BIOS с более высокими тактовыми частотами. Неофициально разогнать графический процессор относительно легко. В данном случае разблокировка относится к настройкам ограничения мощности, которое значительно превышает 500 Вт для многих из этих карт.

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 Первоначально при любом разгоне RTX 4090D прирост производительности был незначительным, от 2 до 5%, но это было связано с лимитом мощности. Однако ASUS пошла еще дальше, представив настройки мощности до 600 Вт для своей модели ROG STRIX, которая физически идентична исходной модели, но оснащена обновленным графическим процессором AD102-250 с меньшим количеством ядер.

 Ресурс HKEPC, тестировавший графический процессор, обнаружил, что ASUS предоставляет существенный потенциал для разгона, который можно получить вручную с помощью такого программного обеспечения, как GPU Tweak от ASUS.

 Тестировщикам удалось перевести графический процессор в режим 600 Вт, что составило увеличение на 41 %, и повысить тактовую частоту на 200 МГц. Память была разогнана с 1313 МГц до 1500 МГц. В целом наблюдаемая производительность в 3DMark Speed Way выросла с 9846 до 10818 баллов, то есть рост почти на 10%. Это позволило графическому процессору превзойти в данном тесте оригинальную RTX 4090.

 Как уже упоминалось, разгон RTX 4090D сверх оригинальной модели невозможен для большинства моделей, представленных на рынке. В основном это связано с ограничениями по мощности. ASUS ROG STRIX — это исключение, которое не следует принимать во внимание при сравнении с другими моделями. Более того, только потому, что карта быстрее в синтетических тестах, она не покажет аналогичного прироста производительности в играх. На самом деле разница между обеими моделями в игровых тестах изначально была очень небольшой, поэтому даже небольшой разгон может легко привести к производительности RTX 4090.

#nvidia #видеокарты #asus #rtx 4090 #видеокарты nvidia #rtx 4090d
Источник: videocardz.com
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