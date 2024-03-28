Как видно из названия, новинка будет поддерживать спутниковую связь, а в остальном схож с оригинальным Find X7 Ultra

Ожидается, что спутниковая передача сообщений станет одним из основных трендов, затрагивающих будущие смартфоны от ведущих мировых производителей, о чем сообщает поддержка этой функции в последней версии Android 15 Developer Preview. Между тем, в Китае эта функция и ее влияние на цены уже стали реальностью. Теперь появилась информация, что компания OPPO готова представить свое первое устройство с поддержкой спутниковой связи, причём в составе уже имеющейся на рынке линейки смартфонов.

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Как выяснилось, он выглядит так же, как любой ранее существовавший OPPO X7 Ultra, окрашенный в цвет Tailored Black, за исключением огромного круглого модуля задних камер, который, похоже, приобрел новый, фон с эффектом шахматной доски.

Тем не менее он по-прежнему может похвастаться теми же самыми передовыми задними камерами под брендом Hasselblad, что и версия X7 Ultra, имеющая поддержку только обычной сотовой связи. Кроме того, новинка станет единственным вариантом смартфона, сочетающим 1 ТБ встроенной памяти с 16 ГБ оперативной памяти. Это увеличивает его цену до 7999 юаней (около 1107 долларов) по сравнению с 6999 юанями (около 968 долларов) за текущую топовую модель с объемом памяти 512 ГБ.

В результате новое флагманское мобильное устройство также недавно показало впечатляющие результаты тестирования на Geekbench благодаря своей топовой платформе Snapdragon 8 Gen 3.

Телефон будет выпущен под названием Find X7 Ultra Satellite Communications Edition (или OPPO PHY120) для эксклюзивного китайского оператора связи China Telecom.