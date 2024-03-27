В линейку входят две модели, которые довольно сильно отличаются по многим характеристикам

Vivo представила сегодня в Китае свое третье поколение складных смартфонов X Fold наряду с другими продуктами. Серия X Fold 3 включает стандартный и Pro вариант. Последний является премиальным смартфоном среди двух устройств с топовыми характеристиками. Оба телефона имеют некоторые одинаковые спецификации, а также определенные различия. X Fold 3 является преемником прошлогодней модели X Fold 2.

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И Vivo X Fold 3, и X Fold 3 Pro оснащены одинаковыми OLED-дисплеями. Внешний дисплей имеет разрешение 2480 x 2200 пикселей и диагональ 6,53 дюйма, а внутренний дисплей может похвастаться размером 8,03 дюйма при разрешении 2748 x 1172 пикселей. И внешний и внутренний экраны могут похвастаться высокой частотой обновления до 120 Гц с технологией LTPO, а также максимальной яркостью 4500 нит. Серьезное различие между моделями заключается в дактилоскопическом сканере. Если старшая модель X Fold 3 Pro получила встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, то обычный вариант имеет боковой сканер.

Что касается дизайна, то серия Vivo X Fold 3 получила круглый модуль задних камер. Младшая модель является самым тонким складным телефоном, так как его толщина в сложенном состоянии составляет всего 4,65 мм. Vivo говорит, что смартфоны X Fold 3 получили сверхпрочный и легкий шарнир из углеродного волокна. Благодаря высокопрочному стеклу смартфоны получили швейцарский пятизвездочный сертификат SGS по устойчивости к падениям. Смартфоны также получили сертификаты водонепроницаемости IPX8 и IPX4 для модели Pro и обычной соответственно.

Что касается камер, то серия Vivo X Fold 3 имеет тройной модуль сзади. Оба телефона включают основной датчик OV50H с поддержкой OIS на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 50 МП. Третий модуль стандартной модели включает портретную камеру разрешением 50 МП, а старшая модель X Fold 3 Pro имеет перископическую камеру с оптической стабилизацией изображения на 64 МП, 3-кратным оптическим увеличением и фокусным расстоянием 70 мм. Фронтальная камера обоих смартфонов имеет разрешение 32 мегапикселя, расположена внутри центрального отверстия внутреннего и внешнего дисплеев. Однако старшая модель Pro также имеет специальный чип обработки изображений V3 собственной разработки компании.

Работают смартфоны на чипсетах серии Snapdragon 8, но Vivo X Fold 3 Pro оснащен флагманским Snapdragon 8 Gen 3, а как стандартная модель получила прошлогодний флагман Snapdragon 8 Gen 2. Оба телефона получили до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ.

Vivo X Fold 3 получил аккумуляторную батарею емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а Vivo Fold 3 Pro - аккумулятор емкостью 5700 мАч со скоростью проводной зарядки 100 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

Также Серия Vivo X Fold 3 получила уже стандартные для флагманов функции: стереодинамики, две SIM-карты 5G, инфракрасный порт, NFC, а также новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi-7.

Модель Vivo X Fold 3 Pro выпускается в конфигурациях с 16 ГБ и 512 ГБ стоимостью 9999 юаней (около 1385 долларов), а также 16 ГБ и 1 ТБ стоимостью 10999 юаней (около 1523 долларов). Стоимость младшей модели X Fold 3 начинается от 6999 юаней (~ 969 долларов) за вариант 16 ГБ/256 ГБ. Стоимость моделей на 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ составляет 7999 юаней (~ 1108 долларов) и 8999 юаней (~ 1246 долларов) соответственно.