Судя по всему компания не собирается отказываться от уже не совсем молодой платформы AM4, но её популярность заставляет AMD выпускать всё новые модели

В начале этого года AMD расширила линейку своих процессоров для настольных ПК, уделив особое внимание платформе AM5 и APU линейки Ryzen 8000G. Однако компания довольно сильно удивила пользователей, представив четыре новых процессора для платформы AM4, и, похоже, это ещё не конец.

Несмотря на первоначальные ожидания, AMD продлила поддержку сокета AM4 до 2025 года, выполнив свое обязательство по многолетней поддержке продукции. Хотя не каждая материнская плата может поддерживать все процессоры из-за ограничений размера BIOS, приверженность AMD постоянной поддержке пользователей очевидна.

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На недавнем мероприятии в Китае компания AMD представила два будущих продукта: чипы Ryzen 8000F с отключенной встроенной графикой и серию Ryzen 5000XT. Это не первый раз, когда AMD представляет процессоры серии XT.

Прошлая линейка Ryzen 3000XT имела тактовую частоту на 100–200 МГц выше, чем у оригинальных моделей. Эти обновления были использованы в моделях SKUS на базе Zen2 Mattise, микроархитектуре, которая используется до сих пор и, как сообщается, запланирована для использования в грядущей консоли PlayStation 5 Pro.

Теперь, похоже, что более современная архитектура Zen3 также получит аналогичные обновления. Хотя AMD подтвердила выпуск серии в Китае, конкретные модели еще не обнародованы. Пока неизвестно, когда процессоры будут представлены официально и для каких рынков они предназначены.