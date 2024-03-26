Новая игровая система будет представлена в вариантах с процессорами: Ryzen 7 7840U и Ryzen 7 8840U

Новый портативный компьютер под названием Orange Pi Neo, работающий на базе дистрибутива Majaro Linux, уже выпущен в Китае. Помимо новой операционной системы, устройство не предлагает ничего новаторского, чего раньше нельзя было видеть на рынке. Однако похоже, что у компании, стоящей за этим продуктом, есть веские аргументы в пользу того, чтобы сделать продукт интересным для покупателей.

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Этот аргумент относится к ценам, которые были объявлены для двух версий. Orange Pi Neo на базе ОС Majaro, который, как уже было известно, оснащен процессором Ryzen 7 7840U Phoenix, также будет доступен с процессором Ryzen 7 8840U Hawk Point. Последний, очевидно, будет стоить на 100 долларов дороже, чем модель с чипом Ryzen 7 7840U. Самое интересное заключается в том, что эта модель будет стоить 499 долларов, это делает ее самым дешевым портативным устройством, оснащенным данным гибридным процессором. Такая цена, конечно, не может остаться незамеченной для конкурентов.

Стоит отметить, что Orange Pi не такой крупный игрок на рынке, и не все оценят отсутствие ОС Windows или SteamOS. Однако установка вручную необходимой ОС не является большой проблемой, но следует иметь в виду, что система в первую очередь ориентирована на Linux.

Портативный ПК Orange Pi по умолчанию будет иметь 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а объем встроенной памяти начинается от 512 ГБ, поэтому цена 499/599 долларов указана именно за такую минимальную конфигурацию. Ранее упоминалось, что объем памяти может увеличиться до 2 ГБ для ОЗУ и 32 ГБ для встроенного накопителя.

Характеристики Orange Pi Neo:

• ЦП: AMD RyzenTM 7 7840U/8840U (8 ядер Zen4 с частотой 5,1 ГГц и 12 CU RDNA3 с частотой 2,7 ГГц);

• Экран: 7-дюймовый FHD+ (1920×1200 WUXGA), соотношение сторон 16:10, яркость 500 нит, частота обновления 120 Гц;

• Система: Majaro Linux;

• Память: 16 ГБ LPDDR5 (двухканальный, 7500 МГц);

• Хранилище: твердотельный накопитель PCIeR4.0 NVMeTM M.2 емкостью 512 ГБ/2 ТБ (2280);

• Размеры: 259 x 107 x 19,9 мм;

• Аккумулятор: 50 Вт/ч, 3S1P, 3-элементный литий-полимерный аккумулятор;

• Триггер: линейный триггер Холла;

• Пользовательские клавиши: двойные пользовательские клавиши сверху;

• Гироскопы: два 6-осевых гироскопа;

• Порты ввода-вывода: USB4 и Type-C x1, разъем для наушников 3,5 мм, 1 слот для карт TF;

• Аудио: двойные панорамные динамики мощностью 2x1 Вт;

• Сеть: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3;

• Зарядка: стандартный адаптер питания GaN PD-65W;

• Охлаждение: Большой турбовентилятор с двумя медными трубками, охлаждающие ребра из алюминиевого сплава, большие вентиляционные отверстия, специальная система охлаждения;

• Цены:

499 долларов за версию с Ryzen 7 7840U;

599 долларов за версию с Ryzen 7 8840U.