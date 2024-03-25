Новые процессоры будут использовать уже существующий сокет SP5

Ранее было подтверждено, что будущие процессоры AMD Epyc на архитектуре Zen 5 под кодовым названием Turin будут использовать тот же разъем SP5, что и их предшественники на Zen 4, но при этом будут иметь 192 ядра. Поскольку выпуск этих процессоров был запланирован на 2024 год, то эта утечка характеристик может указывать на ближайший официальный анонс. Как всегда, в случае с утечками, стоит относиться к информации с долей скептицизма, пока не будет сделано официальное заявление компании.

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В просочившейся в сеть спецификации описывается материнская плата с Socket SP5, которая поддерживает до 4 ТБ оперативной памяти стандарта DDR5 со скоростью до 6000 МТ/с, но только с процессором Turin. Без Turin предел платы составляет 4800 МТ/с или всего лишь 3600 МТ/с при использовании оперативной памяти с процессорами Zen 4 при наличии 4 модулей DIMM.

Также указано, что материнская плата поддерживает максимальную TDP процессора 400 Вт. Предполагается, что процессоры Epyc Zen 5 будут иметь мощность до 500 Вт, а по слухам даже могут достигать 600 Вт. Это либо ошибка в записи, либо проблема совместимости с материнской платой, хотя 400 Вт характерны для материнских плат высокого класса с сокетом SP5 для чипов Zen 4.

Помимо характеристик памяти, стоит также отметить, что процессоры Zen 4 последнего поколения достигли максимума в 96 линий PCIe 5.0, в отличие от заявленного максимума в 120 линий PCIe 5.0 на этой материнской плате. Хотя характеристики некоторых слотов отличаются от других, они по-прежнему предполагают общее улучшение поддержки линий PCIe на Turin на 20%, а не только более быструю оперативную память.

Ранее дорожная карта AMD указывала на выпуск Turin в этом году, и сейчас уже заканчивается первый квартал без официального объявления даты выпуска. По состоянию на сентябрь 2023 года AMD также представила линейку процессоров с ядрами Zen 4c, а это означает, что архитектура Zen 5 должна стать следующей с выпуском как для настольных, так и для серверных платформ.