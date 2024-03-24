Разгон памяти графической карты AMD Radeon RX 7900 GRE теперь поддерживается в драйверах, повышая производительность до15%

В журнале изменений последнего драйвера AMD Adrenalin 24.3.1 прямо не упоминается снятие ограничений на разгон памяти для графического ускорителя Radeon RX 7900GRE, но сотрудники TechPowerUP быстро заметили новую возможность. Последний драйвер WHQL теперь позволяет Radeon RX 7900 GRE работать на гораздо более высоких тактовых частотах путем ручной настройки ограничения разгона с помощью программного обеспечения AMD.

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Известно, что модели Golden Rabbit Edition были задуманы как карты для китайского рынка в честь года кролика, и AMD не собиралась этим выпуском нарушать позиционирование своих текущих глобальных видеокарт. Чтобы обеспечить это, AMD ввела ограничение на разгон памяти на Radeon RX 7900 GRE, что было сделано для определенного ограничения производительности и не пересекаться по данному параметру с соседними моделями компании.

Хотя в определенной степени это сработало, AMD решила вернуться к данной видеокарте. В новом обновлении драйвера изменила свой подход к Radeon RX 7900 GRE.

В TechPowerUP провели несколько тестов и вручную настроили графический процессор AMD Radeon RX 7900 GRE в своем последнем обзоре, и, как и ожидалось, Radeon RX 7900 GRE удалось продемонстрировать приличный прирост производительности. Можно видеть, что разгон только памяти до 2614 МГц дает прирост производительности на 15%.

Как подчеркивает TechPowerUP, пределы разгона зависят от используемых микросхем памяти. Они смогли получить скорость 2604 МГц с помощью чипов 20 Гбит/с, однако, для пользователей, имеющих чипы GDDR6 со скоростью 24 Гбит/с, это число может увеличиться до 3000 МГц, что весьма впечатляет, учитывая, насколько ограниченным был этот ускоритель ранее. В более старых драйверах скорость памяти была ограничена 18,5 Гбит/с по сравнению с исходными 20 Гбит/с.

В тестах AMD 7900 GRE удалось обеспечить прирост частоты кадров на 6% в 3DMark Time Spy GT1, в результате чего общая разница достигла 15%. Однако еще предстоит увидеть реальные игровые и другие тесты с новыми лимитами, которые сделали бы общую картину изменений гораздо информативнее. На данный момент можно с уверенностью сказать, что Radeon RX 7900 GRE может стать очень привлекательным графическим ускорителем.