Такая производительность будет достигнута консолью благодаря обновлению аппаратного обеспечения и использованию собственной технологии масштабирования PSSR

Начиная с PlayStation 5 Pro, выпуск которой запланирован на конец этого года, Sony хочет полагаться на современную технологию сверхвысокого разрешения в своих консолях, основанную на машинном обучении. Технология PSSR, о которой стало известно на прошлой неделе, сможет в полной мере использовать преимущества нового оборудования в PSR5 Pro.

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По данным Insider Gaming, Sony поставила цель достигнуть производительности PSSR на PS5 Pro: 4K при 60 кадрах в секунду или 8K при 30 кадрах в секунду. Запланированное в настоящее время оборудование с 60 CU на архитектуре RDNA3 не сможет обеспечить более высокую производительность, но в будущем с выпуском новой консоли PSSR может обеспечить поддержку режимов 4K 120FPS и 8K 60 FPS, говорится в сообщении.

На сайте были опубликованы внутренние оценки производительности Sony при использовании PSSR на PS5 Pro и их сравнение с PS5. Новая консоль сможет выдавать 60 кадров в секунду при разрешении 1440p с использованием PSSR, по сравнению с PS5, работающей в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду и 1800p при 30 кадрах в секунду. Целью PSSR является обеспечение качества изображения, аналогичного режиму Fidelity, при сохранении скорости 60 кадров в секунду в режиме Performance.

В другой игре, использующей PSSR и мощность PS5 Pro, улучшенный графический процессор с ускорением трассировки лучей в 2–3 раза быстрее.

Что касается даты выхода Sony PlayStation 5 Pro, то это должно произойти уже осенью этого года. Следует отметить, что официально компания еще не представила консоль PlayStation 5 Pro.