После модернизации и разгона производительность видеокарта увеличилась на 29%

Видеокарта AMD Radeon RX 5600 XT дебютировала в январе 2020 года. Обладая 2304 потоковыми процессорами, ускоритель изначально имел объем памяти 6 ГБ и 192-битную шину. Старшая RX 5700 XT могла похвастаться 8 ГБ памяти и полноценной 256-битной шиной. Примечательно, что модель для рабочих станций под названием Radeon PRO 5700 XT имела даже 16 ГБ.

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Этот создает основу для впечатляющих результатов команды Пауло Гомеша, которая успешно обновила память и разблокировала полную шину памяти графического процессора. Такие модификации редки из-за их технических и программных сложностей для реализации поддержки. Команде Гомеса удалось добиться этого, добавив в прошивку инструкцию ввода, которая активирует отключенные контроллеры памяти, эффективно загружая дополнительный объем памяти.

Команда выполнила три модификации. Первая включала в себя активацию новой 256-битной шины памяти, что оказалось непростой задачей. Первоначально результаты тестов показали, что производительность составляла почти половину от стандартной конфигурации с 6 ГБ памяти. Однако эта проблема была быстро решена путем использования другого BIOS от Gigabyte. В результате производительность выросла на 11%.

Процесс модификации также включал создание конфигурации 12 ГБ/192-бит и 16 ГБ/256-бит, но увеличение емкости не дало никакого преимущества в производительности для реального тестирования. Увеличение на 11% обусловлено главным образом увеличением пропускной способности памяти на 33%. После некоторых дополнительных настроек и разгона команде удалось набрать 5115 очков в том же тесте, что на 29% больше, чем у стандартного графического процессора. Это почти такая же производительность, как у RX 6600 XT следующего поколения.

AMD ранее не представляла на рынке подобный графический процессор. Возможно, некоторые пользователи теперь рассмотрят возможность отправки своего старого графического процессора бразильским моддерам, чтобы повысить производительность. Однако увеличение мощности может стоить значительных денежных вливаний, почти эквивалентных цене самого графического ускорителя RX 5600XT.