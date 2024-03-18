Google для этой цели разрабатывает новый API под названием Powered Off Finding

Поиск потерянного телефона на ОС Android может оказаться неприятным занятием. Система Google Find My Device хоть и полезна, но имеет свои ограничения, особенно когда устройство не подключено к сети или выключено. В Android 15 Google стремится решить эту проблему, представив новый API-интерфейс Powered Off Finding.

Недавнее сообщение Android Police проливает свет на то, как API может помочь в обнаружении устройств, даже когда они выключены. По сути, система работает, сохраняя предварительно рассчитанные маяки Bluetooth в памяти контроллера Bluetooth.

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Однако есть одна загвоздка - для питания контроллера Bluetooth устройству требуется специальное оборудование, позволяющее ему работать даже при полностью выключенном телефоне. Следовательно, для работы этой функции также может потребоваться небольшой запас заряда батареи.

Хотя первоначальные слухи предполагали, что эта функция может дебютировать в Pixel 9, в отчете Android Police теперь указывается, что Pixel 8 также может получить от нее выгоду после обновления до Android 15.

Помимо требований к аппаратному обеспечению, для поддержки Bluetooth Finder HAL необходимы значительные усилия по разработке программного обеспечения. Пользователи также должны убедиться, что они обновились до Android 15 и имеют последнюю версию системы Google Find My Device.

К сожалению, более старые устройства, такие как Pixel Fold, серии Pixel 7 и Pixel 6, с меньшей вероятностью получат эту функцию. Неясно, не хватает ли этим устройствам необходимого аппаратного обеспечения или же ограничения носят чисто программный характер.

Однако есть вероятность, что в будущем эта функция будет расширена для более старых устройств, особенно для последних моделей высокого класса.