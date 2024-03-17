Снижение цены коснулось видеокарт MSI линейки Ventus 2X черного и белого цвета

В январе на прилавках появилась видеокарта RTX 4070 Ti SUPER, заменив своего предшественника по цене 799 долларов. Сейчас розничные продавцы постепенно корректируют рекомендованную розничную цену из-за острой конкуренции со стороны моделей AMD Radeon RX 7800 и RX 7900.

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Несмотря на ожидания, что оригинальная RTX 4070 Ti исчезнет с полок, она все еще присутствует на рынке, хотя и по гораздо более привлекательной цене.

Компания MSI решила снизить цены на свои модели Ventus 2X. И белая, и черная версии теперь стоят менее 700 долларов. Белая модель, которая обычно дороже своего черного аналога, в настоящее время продается на Newegg по цене 679,99 долларов. Точно так же RTX 4070 Ti Ventus черного цвета теперь продается за 689,99 долларов благодаря купонам на скидку 40 долларов, доступным на Newegg и Amazon.

Карта RTX 4070 Ti SUPER может похвастаться 8448 ядрами CUDA и графическим процессором AD103, тогда как исходная модель оснащена полнофункциональным графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA. Ключевой момент различия между ними заключается в конфигурации памяти. В версии SUPER объем памяти GDDR6X увеличен с 12 до 16 ГБ, кроме того, исходная модель работает на более узкой 192-битной шине памяти.

Обе версии RTX 4070 Ti в настоящее время сталкиваются с конкуренцией со стороны Radeon RX 7900 GRE. Эта модель Radeon предлагает 16 ГБ видеопамяти и графический процессор Navi 31XL. Примечательно, что его цена составляет 549 долларов, что намного дешевле даже моделей MSI 4070 Ti.