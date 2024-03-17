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goldas
Poco готовит к выходу свой первый планшет
Грядущее устройство уже появилось на сайте сертификации Европейской экономической комиссии

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 Всемирно известная компания Xiaomi уже присутствует на рынке планшетов, выпуская устройства под брендами Xiaomi и Redmi. Теперь производитель может представить новый планшет, однако на этот раз под брендом Poco.

 Недавно на сайте Евразийской экономической комиссии появился новый планшет Poco с названием продукта «Tablet brand POCO». Похоже, что Poco может впервые выйти на рынок планшетов. В сертификации указан номер модели устройства 2405CPCFBG, но не содержится конкретной информации о его характеристиках или функциях.

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 Это первый раз, когда планшет под брендом Poco появился на какой-либо сертификационной платформе, поэтому пока нет каких-либо подробностей о нем. Как и большинство смартфонов Poco, предстоящий планшет может представлять собой переименованную модель существующего планшета Xiaomi или Redmi.

 Можно напомнить пока в отсутствии какой-либо информации о характеристиках планшета Xiaomi Pad 6s Pro, который вполне может стать основой будущего планшета POCO.

 Планшет Xiaomi оснащен 12,4-дюймовой ЖК-панелью с соотношением сторон 3:2 и разрешением 3048 x 2032 пикселей с плотностью пикселей 294 PPI, частотой обновления 144 Гц и глубиной цвета 12 бит. Экран поддерживает технологию Dolby Vision, частоту дискретизации касания 240 Гц и имеет пиковый уровень яркости 900 нит.

 В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, работающий в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Что касается программного обеспечения, то устройство работает на HyperOS на базе Android 14. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт.

 Что касается камер, то планшет предлагает двойной задний модуль с основным датчиком на 50 МП и датчиком глубины разрешением 2 МП. Фронтальная камера представлена датчиком на 32 МП.

 Кроме того, Xiaomi также предлагает для планшета специальную клавиатуру TouchPad и стилус Focus Pen, но их необходимо приобретать отдельно.

#xiaomi #планшет #планшеты #redmi #poco #планшет xiaomi
Источник: gizmochina.com
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