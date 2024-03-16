Информация о моделях уже появилась на сайте, но дата появления в продаже и их стоимость пока неизвестны

В январе Acer представила три новых модели видеокарт: RX 7800 XT Predator, RX 7700 XT Nitro и RX 7600 XT Nitro. Однако потребители, желавшие получить эти карты, были разочарованы, поскольку ни одна из них еще не появилась в розничной продаже.

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Но теперь есть признаки того, что Acer уже готова выпустить эти карты в ближайшее время. На веб-сайте компании появилось обновление с новой моделью RX 7800 XT, а также дополнение в виде карты RX 7900 GRE.

В последнем обновлении представлены две модели: Radeon RX 7900 GRE Predator и Nitro. Графические ускорители GRE идентичны картам RX 7800 XT, более того, Acer даже использует те же фотографии. Обе модели имеют схожие требования к электропитанию, это позволяет предположить, что они могут использовать одну и ту же систему охлаждения. Кроме того, чипы Navi 31XL и Navi 32XT имеют сопоставимые размеры корпуса, а их печатные платы, вероятно, очень похожи, если не идентичны, из-за использования 16 ГБ видеопамяти на обеих моделях.

RX 7900 GRE NITRO основана на системе охлаждения с двумя вентиляторами, известной как Nitro FrostBlade. Модели Predator и Nitro предлагались с одинаковой заводской повышенной частотой. Они имеют игровую частоту 2050 МГц и частоту в режиме ускорения 2395 МГц, что соответствует разгону на 9% и 7% соответственно.

На веб-сайте немного подробностей о мощности карт, но можно предположить, что им требуется около 260 Вт, что соответствует эталонным характеристикам AMD. Карта использует два 8-контактных разъема питания.

К сожалению, ни модели Predator, ни Nitro пока недоступны для покупки. В настоящее время из всех анонсированных Acer графических процессоров Radeon только карты RX 7600 Predator находятся в продаже.