Купить данные видеокарты можно только в Японии в составе готовых систем

Sycom остается верной поклонникам Noctua в своих последних моделях видеокарт. Эта японская компания представляет свои собственные разработки графических процессоров серии Silent Master. Стоит отметить, что Sycom также предлагает модели с жидкостным охлаждением в серии Silent Hydro. Их всех объединяет впечатляющие возможности охлаждения.

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Теперь в центре внимания оказалась видеокарта RTX 4070 Ti SUPER в качестве флагманской разработки Sycom. Хотя компания предлагает такие карты, как RTX 4060, RTX 4070 и RTX 4070 Ti, о старших моделях RTX 4080 или RTX 4090 пока не упоминается.

Обновленная линейка SUPER включает в себя RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, обе имеют увеличенное количество ядер, а в случае RTX 4070 Ti SUPER еще и 16 ГБ видеопамяти. Важно отметить, что ни один из графических ускорителей линейки Silent Master не имеет заводской разгон.

Модели Silent Master на базе RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER оснащены специальным кожухом, включающем два вентилятора Noctua NF-A12X25 PWM. Эти модели различаются по размеру: длина RTX 4070 SUPER составляет 27,8 см, ширина 14,5 см и толщина 7 см (3,5 слота). Длина RTX 4070 Ti SUPER составляет 31,5 см, сохраняя ту же ширину, но толще 7,7 см (3,8 слота). Sycom обещает уровень шума 31,4 дБ в режиме ожидания и 37,9 дБ под нагрузкой.

Эти графические карты Sycom доступны исключительно в Японии и могут быть приобретены только в составе готовой системы, они не продаются отдельно. ПК Silent-Master NEO Z790/D5 с процессором Core i5-14600K имеет следующие цены на графические процессоры Sycom:



